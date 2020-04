vor 18 Min.

Kreative Ideen für den Tisch mit übrigen Ostereiern

Was man aus Schokoresten und übrigen Eiern alles kochen kann, verraten Expertinnen aus der Region.

Das Osterfest ist vorbei und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wohin mit den Resten? Die Familie war heuer aufgrund der Ausgangsbeschränkungen auf ein Minimum geschrumpft. Durch die wenigen Esser bleiben auch Reste von Schokoosterhasen, des Osterschinkens oder gekochte Eier übrig, die es nun gilt, raffiniert verpackt wieder auf den Tisch zu bringen. Brigitte Steinle, die am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung leitet, hat viele ihrer Ideen selbst ausprobiert.

Puddings aus Schokoladenresten

„Selbst mein Mann ist bereits ein guter Flammerie-Macher und kreiert aus Schokoostereiern, sonstigen Schokoladenresten, Milch und Speisestärke die besten Schokopuddings“, sagt Steinle in einer Pressemitteilung des AELF. Fachlehrerin Sonja Fäustlin ist überzeugt, dass auch Kinder gerne bei der Resteverwertung mithelfen, wenn sie aus übriger Schokolade Schoko-Crossies zubereiten dürfen. „Einfach die Schokolade schmelzen und mit Cornflakes vermischen, teelöffelgroße Portionen auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und auskühlen lassen“, schlägt Fäustlin vor.

Ihre langjährige Erfahrung sagt, dass sich für das Zubereiten mit Kindern unzählige Backrezepte zur Schokoladenverwertung eignen. Dies haben auch schon die meisten Fachschülerinnen mit ihren Kindern getestet, berichtet die Fachlehrerin. Im Internet und auch in der kostenlosen BMEL-Smartphone- und Tablet-App „Zu gut für die Tonne“ finden sich etliche Rezepte, die problemlos nachgemacht werden können.

Flammkuchen aus dem Osterschinken

Auch zu herzhaften Gerichten haben die Expertinnen Antworten. So halte sich der leckere Osterschinken im Kühlschrank ein paar Tage. Solange er gut ist, könne er in Gerichten wie Schinkennudeln, „Spaghetti carbonara“, Schinken-Sahne-Nudelsoße und als Schinkenbeilage in einer Quiche oder in einem Flammkuchen eine neue Verwendung finden.

Für die gefärbten Ostereier bieten sich Gerichte an, die in der Form vielleicht noch nie auf den Tisch gekommen sind. Beispielsweise seien hart gekochte Eier eine hervorragende Zutat in einer Tarte mit Rucola, Ziegenfrischkäse und Kirschtomaten. „Der Salat, sei es ein frischer Kopfsalat oder Nudelsalat, kann auch einmal mit Eiern angerichtet werden“, schlägt Fäustlin vor. Mit Quark, Sauerrahm oder Frischkäse lasse sich ein leckerer Eier-Schnittlauch-Brotaufstrich zaubern.

Eier in Senfsoße

Ein Klassiker zu Omas Zeiten waren Eier in Senfsoße mit Kartoffelpüree. „Hierzu muss nur eine helle Einbrenne aus Mehl, Butter, Gemüsebrühe hergestellt werden, etwas Sahne und Senf zugegeben und kurz aufkochen lassen“, so Fäustlin, „dann die bereits gekochten Eier in die Soße einlegen, bis sie warm sind.“ Zudem können gefüllte Eier beim Abendessen für Abwechslung sorgen. Hierzu halbiert man die gekochten Eier, löst den Dotter aus und vermischt ihn mit Senf, Mayonnaise, Gewürzen und füllt die Masse wieder in die halbierten Eier.

Das Topping kann – je nach Vorrat – aus Lachs, Schinken, Kräutern bestehen. Wichtig zu wissen ist, dass sich hart gekochte Eier im Kühlschrank mindestens zwei Wochen halten. Für eine optimale Lagerung sollten Eier immer mit der spitzen Seite nach unten gelagert werden. „Wenn das Eigelb schon durchschimmert, also der Dotter Richtung Eischale gewandert ist, dann ist Vorsicht geboten“, warnt Fäustlin. (pm)

