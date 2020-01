vor 24 Min.

Kulturforum Rainer Winkel gibt Tipps

Anmeldung für zwei Workshops

Das Förderprojekt des Bundesministeriums für ländliche Entwicklung „Kulturforum Rainer Winkel“ nimmt weiter Formen an. Zum Auftakt des Förderjahres 2020 werden im Januar zwei Workshops für kulturelle Vereine, Organisationen, Künstler und Akteure angeboten.

Ehrenamt 4.0-Einsatz sozialer Medien bei der Organisation und Bewerbung von Veranstaltungen, so lautet der Titel des ersten Angebots. Am kommenden Samstag, 18. Januar, wird das Thema von 9 bis 14 Uhr im Kultursaal des Markts Pöttmes bearbeitet. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instergram, Snapchat und Co, was denn noch alles? Zeitgemäße Kommunikation im Verein und als Kunstschaffender. Welche Kanäle muss man da bedienen? Wie und wo findet man sein Publikum? Wie kommuniziert man mit Helfern? Was ist sinnvoll und was ist überflüssig?

Da wird so manchem Vorsitzenden oder Akteur schwindlig. Mit Barbara Simmeth hat der Projektträger, die IG Rainer Winkel, eine kompetente Referentin aus Aichach zu diesem Thema gefunden. Folgende Themen werden unter anderem bearbeitet: „Strukturelle Voraussetzungen für erfolgreiches Social Media Marketing“, „Konzeption einer erfolgreichen Kampagne“, „Messbarkeit von Erfolg“, „Nachbereitung von Kampagnen, Krisenmanagement und Social-Media- Kommunikation“.

Auch der zweite Workshop befasst sich mit einem heiklen Thema für Kulturveranstalter: Veranstaltungen sicher organisieren. Darüber spricht Michael Öhlhorn aus Donauwörth und gibt zahlreiche Tipps. Der Meister für Veranstaltungssicherheit befasst sich seit Jahren mit den Auflagen und Sicherheitsbestimmungen für Veranstalter. Der Workshop findet am Dienstag, 21. Januar, in den neuen Seminarräumen des Gasthauses Neuwirt in Bayerdilling statt und dauert von 18.30 bis 21.30 Uhr.

Das Spektrum geht von dem kleinen Chorkonzert im Saal über eine Theateraufführung bis zum Mammut-Straßenfest/Festival unter freiem Himmel. Häufig werden diese von Ehrenamtlichen und Freiwilligen veranstaltet. Da stellt sich die Frage: Wie kann man das bewältigen und überblicken? Der Referent gibt praxisnahe Tipps und kennt die einschlägigen Gesetze und Verordnungen. Er erstellt Sicherheitskonzepte und setzt sie um. Um möglichst nah an der Praxis zu sein, sind die Teilnehmer aufgefordert, Beispiele aus der Praxis mitzubringen, die dann bearbeitet werden können. Natürlich sollen die Seminare Gelegenheit zum Austausch der Teilnehmer bieten, mit dem Angebot kleiner Köstlichkeiten. (dz)

Für Teilnehmer des Förderprojektes ist die Teilnahme kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung bis 15. Januar im Internet unter den Adressen: www.rainer-winkel.de/aktuelles und www.rainer-winkel.de/kulturkalender oder unter Telefon 08276/589297 und mobil unter 0151/70122371.

Themen folgen