Kulturfrühling: Tom Lier begeistert mit seinem Werk "Sonnengesang"

Der regionale Komponist Tom Lier begeistert mit der Aufführung seines Werkes „Sonnengesang" mit den Texten des Heiligen Franz von Assisi

Was veranlasst einen bildenden Künstler beziehungsweise einen zeitgenössischen Komponisten dazu, sich mit einer nahezu 800 Jahre alten Textvorlage auseinanderzusetzen? Ist doch mehr an Aktualität darin enthalten, als es auf den ersten Blick scheint? Unbestritten ist, dass die Komposition von Tom Lier, die mit Bildern des in Altisheim lebenden Architekten Karl-Georg Rubner unterlegt wurde, berührte und zu Herzen ging.

Georg Steidle, der als Sprecher mit seiner ruhigen Stimme den meditativen Charakter der Texte unterstrich, schlug dann auch die Brücke zur Gegenwart: Gerade heute, in unserer immer zerklüfteteren und von Egoismus getragenen Zeit ist der Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi mit seiner positiven Botschaft aktueller und notwendiger denn je.

Bebilderte Geschichte mit Chorsätzen untermalt

Den Anfang nahm die aktuelle Komposition mit einem Weihnachtsgeschenk, das Karl-Georg Rubner 2013 an die Leiterin des Chores Cantabile, Petra Wirth, überreichte. Es war die komplette Ausarbeitung seiner Interpretation des Sonnengesangs, den er bei seinen Arbeiten als Architekt in zwei Klöstern sehr zu schätzen gelernt hatte. In 230 Bildern hatte er den Text mit seinen Fotografien beeindruckend nachempfunden und in die heutige Zeit übertragen.

Neben der Musik gab es auch Einblendungen von Bildern des Fotografen Karl-Georg Rubner. Bild: Andrea Hutzler

Von Petra Wirth stammte die Idee, die bebilderte Geschichte des Sonnengesangs mit Chorsätzen zu untermalen. Allerdings wurde sie in der Musikliteratur nicht recht fündig und bat daraufhin ihren Freund und Nachbarn Tom Lier um Unterstützung. Er ließ sich sofort dafür begeistern und schrieb binnen weniger Tage erste Kompositionen für Chor, Band und Streichquartett. Bereits im Jahr 2014 durfte ein musikbegeistertes Publikum das überragende Ergebnis bei der Uraufführung des Werkes miterleben.

Nun erklang das Werk im Rahmen des Donauwörther Kulturfrühlings zum zweiten Mal in der Kirche Heilig Kreuz, und erneut faszinierte das Werk, dessen Texte neben dem Lobpreis an Gott als der Schöpfer auch die Entscheidung des Menschen einfordert, sein eigenes Leben und das Schicksal dieser wunderbaren Welt selbst in die Hand zu nehmen.

Franz von Assisi wurde lange als Sonderling verspottet

Der Sonnengesang gilt als eines der poetischsten Lieder des Mittelalters und sein Autor Franz von Assisi, der lange Zeit als Sonderling verspottet wurde, wird beschrieben als ein Mensch „mit fröhlichem Antlitz und gütigem Gesichtsausdruck, frei von Feigheit, ohne jede Überheblichkeit und stets mit einem Lächeln auf den Lippen.“ Tom Lier gelang es mit seinen abwechslungsreichen Arrangements, eingängigen Songs und mit viel Gespür und tiefgründiger Sensibilität für die jeweilige Stimmung der neun Lobpreisungen ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das berührt und auch zum Nachdenken anregt.

Immer wieder wechselte die Besetzung, mal stand der Streichersound des Amelia Quartetts (Pame-la Rachel/Ilia Riegel, Violine, Alex- andra Mitlianski, Viola, Amelie Voit, Violoncello) im Vordergrund, mal die Band (Manfred Glatter, E-Bass, Axel Feld, E-Gitarre, Tobias Wiedenmann, Schlagzeug, Julian Strasser, Percussion) oder der Pianist Bernhard Grebel.

Ausdrucksstarker Auftritt von Axel Feld

Im Lobpreis über den Tod, der nur instrumental ohne Chor intoniert wurde, hatte Axel Feld mit seiner Gitarre seinen Soloauftritt. Ausdrucksstark und einfühlsam zugleich interpretierte er den ersten Teil der „kleinen Fantasie“, ehe die Solovioline und schließlich das gesamte Streichquartett mit einer wunderschönen Melodie einsetzte, um dann wieder zum solistischen, expressiven Gitarrenklang zurückzukehren. Zunächst choralähnlich erklang der letzte Song „Lass dein Licht auf unseren Wegen leuchten“, um sich dann am Ende mit dem gesamten Ensemble zu einem furiosen Finale zu steigern. Mit Applaus im Stehen wurden Fotograf Karl Rubner, Komponist Tom Lier sowie alle beteiligten Akteure bejubelt.

