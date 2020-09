vor 18 Min.

Kunst und Begegnung

Inklusiver Workshop im Museum Wemding

Zum Kooperationsprojekt Kunst und Begegnung, einem inklusiven Kunstworkshop, laden erneut die Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit (OBA) im Landkreis Donau-Ries und das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding ein. Es findet statt am Samstag, 17. Oktober, im Kunst-Museum. Bereits seit 2012 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft OBA in Zusammenarbeit mit Annette Steinacker-Holst diesen kreativen Tag. Schirmherr ist Landrat Stefan Rößle.

Unter dem Motto „Tanz des Lebens“ stehen drei Workshops zur Wahl: Malerei mit Christine Hubel und Renate Gumpp, Plastische Objekte mit Annette Steinacker-Holst und Andrea Beranek sowie Musik und Bewegung mit Petra Buser, Isabell Mandel und Christine Löffler.

Im Workshop „Plastische Objekte“ gestalten die Teilnehmer Hoffnungszeichen für den Wohnraum mit verschiedenen Materialien wie Holz, Golddraht und unterschiedlichem Dekozubehör. Diese Symbole werden beklebt, farbig besprüht oder bemalt und künstlerisch gestaltet. Gerne kann eigenes mitgebrachtes Material eingebracht werden.

Mit Bewegung, Musik und Gestaltung werden im Workshop „Stationen des Lebens“ zelebriert: von den Erinnerungen der Vergangenheit über das Leben jetzt in der Gegenwart hin zu Wünschen für die Zukunft. Im Malworkshop „Tanz des Lebens“ lassen sich die Teilnehmer von Malern zu eigenen Bildideen inspirieren. Auch viel Musik wird den „Tanz auf dem Papier“ begleiten. (dz)

Kosten: 15 Euro (inklusive Material, Getränke und Mittagsimbiss). Termin: Samstag, 17. Oktober, 9.30 bis 17 Uhr. Ort: Kunst-Museum Donau-Ries, Wemding, Ernst-Steinacker-Straße 1. Nähere Info und Anmeldung bis 9. Oktober unter: Lebenshilfe Donau-Ries, Telefon 09081/2901413 oder per E-´Mail: assistenz@lhdon.de. Unter Einhaltung des Hygienekonzepts kann der Workshop nach aktuellem Stand stattfinden. Bitte Mundschutz mitbringen.

