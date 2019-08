vor 51 Min.

Kunstwerk oder Umweltverschmutzung?

Plus Beim Kunstpfad Donau-Ries gibt es eine Installation, die aus ökologischer Sicht auf Kritik stößt. Wind und Wetter reißen Plastikbänder davon ab und verstreuen sie in der Natur. Was die Künstlerin dazu sagt

Von Barbara Würmseher

Lenka Thomasova hat sich geärgert. Die akademische Künstlerin aus Donauwörth fühlt sich und ihre aktuelle Arbeit beim Kunstpfad Donau-Ries missverstanden und von unserer Zeitung zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt. Sie hat für diese Landkreis übergreifende Freiluft-Ausstellung ein großes Holzgestell gefertigt, an dem zahllose schmale, weiße Kunststoffbänder umher flattern. Es steht in der Donaustraße in Marxheim nahe der Tennisplätze.

Bei der Vorstellung sämlicher 24 Exponate aller teilnehmenden Künstler in der Donauwörther Zeitung stand im Bildtext zu Thomasovas Installation geschrieben, dass Naturschützer an ihrer Installation Anstoß nehmen. Leser hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich zahlreiche Streifen dieser Kunststoffbänder durch Wind und Wetter lösen und unkontrolliert in die Natur – auch in die daneben fließende Donau – geweht werden, wo sie dann als Abfall liegen bleiben. Magnus Kastenhofer, Gemeinderat in Niederschönenfeld, schrieb uns: „Aus ökologischer Sicht stellt sich schon die Frage, was eine kleinteilig geschnittene Plastikfolie dort zu suchen hat. Beim nächsten größeren Wind reißen die Teile ab und verteilen sich als Plastikabfall in der Umgebung. Das ist weder sehr umweltbewusst noch sehr nachhaltig, sowohl vom Künstler als auch vom Veranstalter.“ Künstlerin bittet um Entschuldigung Lenka Thomasova kennt diese Kritik und möchte sich bei all denjenigen entschuldigen, „die durch meine Installation verständlicherweise empört und verärgert sind.“ Es sei ihr ein großes Anliegen, mit der Natur bewusst und respektvoll umzugehen und ihr keinesfalls zu schaden. Allerdings ist ein Prozess eingetreten, der zwar einerseits von der Künstlerin gewollt war, andererseits aber eine nicht vorhergesehene Eigendynamik entwickelt hat. Lenka Thomasova erklärt: „Die Installation ist eine Hommage an die beiden Flüsse Donau und Lech, die sich immer wieder aufs Neue vereinigen. Ich habe die mächtige Natur, den Fluss und die Gezeiten auf mich wirken lassen und die in meiner Installation umgesetzt.“ Die 52-Jährige wollte ganz bewusst konfrontieren und zum Nachdenken animieren. Dass ihr das nun auf eine andere Art und Weise gelungen ist, als beabsichtigt, damit hat sie nicht gerechnet. Das Material Plastik auf dem Holzgestell hat sie wegen seiner Leichtigkeit und Transparenz gewählt. „Die sich stets mehr oder weniger bewegenden Streifen machen die zeitliche Dimension und die Gezeiten sichtbar.“ In der Tat hat die Künstlerin nicht Unrecht. Für den Betrachter, der die wogenden Bahnen beobachtet, kann sich ein faszinierendes Bild ergeben. Ergänzend dazu ist ein Bild auf dem Boden angebracht, das genauso wie die Plastikstreifen den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und sich verändert. „Über die Wochen der Ausstellungsdauer entwickelt sich ein Artefakt mit Spuren, die ohne mein willentliches Eingreifen passieren“, beschreibt die Donauwörther Künstlerin. „Und genau das ist die Absicht: Es entsteht ein nicht planbares Zeugnis.“ Keine Absicht hingegen war es, wie sie beteuert, dass sich die Bänder auflösen, anstatt stabil am Holz zu bleiben. „Ich versuche, so oft wie möglich die Installation zu besuchen und abgefallene Streifen aufzusammeln.“ Zudem hat Lenka Thomasova nachgebessert, wie sie sagt, und die Kunststoffbahnen erneut befestigt. Sie hofft, dass ihr die Kritiker eine zweite Chance geben und das Werk nicht nur unter dem Aspekt der Umweltverschmutzung betrachten, sondern das beabsichtigte Sein, Werden und Vergehen darin erkennen. "Kommentar

