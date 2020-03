vor 51 Min.

Kurzarbeit bei der Firma Bühler Motor

Die Mitarbeiter der Firma Bühler in Monheim befinden sich in Kurzarbeit.

Plus Nun muss auch das Unternehmen in Monheim auf die Corona-Krise reagieren. Wie die Vereinbarung aussieht.

Die Auswirkungen der Corona-Krise gehen auch an der Firma Bühler Motor in Monheim nicht spurlos vorbei. Die Pandemie und die damit verbundenen Produktionsstopps in der Automobilindustrie und in anderen Sektoren bringen einer Mitteilung des Unternehmens zufolge starke Einschnitte bei der Auftragslage mit sich.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Firmenchef Mark Furtwängler erklärt dazu: „Unsere europäischen und amerikanischen Kunden haben seit etwa Mitte März die Abrufe deutlich reduziert. Für die ersten Aprilwochen planen wir mit unter 20 Prozent des ursprünglich geplanten Umsatzes. Um die Arbeitsplätze und die Liquidität des Unternehmens zu sichern und um nach der Krise mit allen Mitarbeitern wieder durchstarten zu können, haben wir uns entschieden, das wirkungsvolle Instrument der Kurzarbeit zu nutzen.“ Arbeitsausfall kann bis zu 100 Prozent betragen Am Montag ist diese Maßnahme am Standort Monheim in Kraft getreten und seit Dienstag in der Zentrale in Nürnberg. Die Kurzarbeit ist laut Bühler zunächst bis August beantragt worden. Der Umfang werde individuell in Abhängigkeit des wegfallenden Arbeitsvolumens für Produktion, Entwicklung und Verwaltung festgelegt und könne flexibel bis zu 100 Prozent Arbeitsausfall betragen. Eine betriebsbedingte Verlängerung der Kurzarbeit hänge von der weiteren Entwicklung ab und werde fortlaufend geprüft. (dz) Dies könnte Sie auch interessieren: Bühler: Bis zu 44 Beschäftigte verlieren Job



Bühler bestätigt Verlagerung nach Tschechien



Bühler: Mindestens 50 Jobs fallen weg



Bühler liefert Technik für Autos und Flugzeuge



Themen folgen