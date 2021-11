Landkreis Donau-Ries

vor 47 Min.

Auch die Waldbesitzer spüren deutlich den Klimawandel

Plus Die Holzbauern in Nordschwaben stehen vor großen Herausforderungen. Doch es gibt auch erfreuliche Trends - gerade, was den Holzpreis angeht.

Von Harald Schülein

Die Notwendigkeit, das Ökosystem Wald auf die Anforderungen durch den Klimawandel vorzubereiten, wird immer dringender. So ist es nicht verwunderlich, dass Waldumbau und die wirtschaftliche Gesamtsituation Kernthemen der Jahreshauptversammlung der Waldbesitzervereinigung Nordschwaben (WBV) in Harburg waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen