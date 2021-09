Corona-Ausbrüche: Besuchsverbot in zwei Seniorenheimen

Wegen der gestiegenen Zahl an Corona-Infektionen sind die Seniorenheime in Rain und Wemding für Besucher geschlossen.

In den gKU-Pflegeheimen in Rain und Wemding herrscht ein Besuchsverbot. Grund dafür ist laut einer Pressemitteilung ist die gestiegene Zahl von Corona-19-Infektionen in den beiden Seniorenheimen. gKU-Vorstandschef Jürgen Busse bittet um Verständnis: „Unser oberstes Gebot ist der Gesundheitsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden. In beiden Pflegeheimen müssen wir die Zahl der Kontakte reduzieren, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Das geht nur, wenn wir die Besuche zunächst unterbinden. Für die Begleitung Sterbender gibt es Ausnahmeregelungen.“

Für Gäste geöffnet bleiben zunächst die Seniorenheime in Nördlingen und Monheim sowie der Seniorenwohnpark in Rain. Dort gilt weiter die Testpflicht für alle Besucher, soweit diese keinen Impf- oder Genesenennachweis erbringen können. PCR-Testnachweise und PoC-Antigen-Schnelltestnachweise haben eine Gültigkeit von 24 Stunden ab Abnahme.