Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

Corona-Fälle: Große Unterschiede zwischen den Kommunen im Donau-Ries

Plus Während einige Donau-Rieser Orte massiv vom Coronavirus betroffen sind, sieht es in anderen etwas besser aus. Auch in Donauwörth und Nördlingen ist die Lage unterschiedlich.

Von Manuel Wenzel

Wenn man Karten oder Grafiken zum Coronavirus sieht, egal ob im Internet, im TV oder gedruckt, dann gilt in der Regel folgendes: Je dunkler eine Region abgebildet ist, desto höher sind die Fallzahlen. So verhält es sich auch bei der Karte auf der Homepage des Landkreises Donau-Ries, auf der die die aktuell Infizierten in den einzelnen Kommunen abgebildet sind. Diese Datenbank wird wöchentlich aktualisiert. Am 1. Dezember war es wieder soweit - und mittlerweile ist der Landkreis komplett dunkelblau. Das heißt, keine Stadt oder Gemeinde hat auf 1000 Einwohner umgerechnet momentan weniger als zehn bestätigte Covid-19-Fälle. Dennoch ist die Lage in manchen Orten dramatischer als in anderen, wie ein genauere Analyse der Zahlen verrät.

