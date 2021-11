Corona: In diesen Orten schlägt die vierte Welle gerade besonders zu

Plus Die Corona-Zahlen im Donau-Ries-Kreis steigen rapide. Ein Dorf hat eine rechnerische Inzidenz von 10.000. Ein Überblick, wo gerade wie viele Infizierte leben.

Die vierte Corona-Welle hat den Landkreis Donau-Ries fest im Griff. Der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert kletterte am Dienstag, 23. November, erstmals über 600. Nur drei Kommunen sind rein rechnerisch noch unter einer Inzidenz von 1000, wobei zwei auch schon stark an dieser Marke kratzen.