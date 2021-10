Landkreis Donau-Ries

15:57 Uhr

Donau-Ries: Bald wieder Turnhallen als Asyl-Notquartier?

Plus Die Zahl der Asylbewerber ist mittlerweile die höchste seit dem Krisenjahr 2015. Landrat Stefan Rößle und die Ausländerbehörde suchen händeringend nach Herbergen.

Von Thomas Hilgendorf

Viele Helfer und Helferinnen haben die Bilder von 2015 noch im Kopf: Die täglich am Landratsamt in der Donauwörther Pflegstraße ankommenden Busse mit all den Menschen aus den geschundenen Teilen der Welt; die Turnhallen wie bei Tetris mit Matratzen belegt, damit niemand buchstäblich auf der Straße ausharren muss. Sechs Jahre sind seither vergangen, und diese Szenen scheinen wie aus einer anderen Zeit. Für Johann Stark, den Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt, sind sie allerdings wieder greifbar nah. Er sagt: „Das Asylthema schlägt wieder voll zu.“ Und Landrat Stefan Rößle warnte jüngst die Bürgermeister des Landkreises in deren Dienstbesprechung davor, dass im Notfall wieder Turnhallen als Notquartiere requiriert werden könnten.

