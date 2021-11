Landkreis Donau-Ries

Kitas: Kommunen übernehmen von der Kirche

Plus Der Kitabetrieb wird immer aufwendiger. Deshalb reagieren die Verantwortlichen in Otting, Rögling und Wolferstadt. Der Weg, den sie gehen, ist unterschiedlich.

Von Wolfgang Widemann

Zu den Aufgaben eines katholischen Pfarrers und der örtlichen Kirchenverwaltung gehört mancherorts auch der Betrieb eines Kindergartens. Dessen Verwaltung sei jedoch eine immer größere Herausforderung, sagen Volker Kurz und Tobias Scholz, Seelsorger in Wolferstadt beziehungsweise Rögling. Die Diözese Eichstätt, die in den Jura-Bereich und das östliche Ries hineinreicht, möchte die kirchlichen Vertreter vor Ort entlasten und hat deshalb eine (weitere) gemeinnützige Gesellschaft gegründet, welche die Verwaltung der Kitas in einer bestimmten Region zentral übernimmt: die Kita-gGmbH „Katholische Kindertageseinrichtungen Altmühlfranken-Nordschwaben“. Dieser schließt sich nun eine Kirchenstiftung aus dem Donau-Ries-Kreis an, zwei andere haben einen anderen Weg gewählt.

