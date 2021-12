Unfallserie im Kreis Donau-Ries: Haarsträubende Szenen

Ein Schneesturm hatten am Dienstag viele Verkehrsunfälle in der Region zur Folge. Nun teilt die Polizei Details mit. Es gab auch Verletzte und haarsträubende Szenen.

Keine 24 Stunden nach dem Schneesturm erinnerte kaum noch etwas an das Geschehen, das vor allem am Dienstagmittag in Teilen des Donau-Ries-Kreises für Stillstand und viele Unfälle sorgte. Regen und Plusgrade haben den Schnee zum großen Teil schmelzen lassen. Der kurze, heftige Wintereinbruch und seine Folgen sorgten freilich für ungläubiges Kopfschütteln. Auf den Straßen der Region krachte es beinahe im Minutentakt und es spielten sich bisweilen haarsträubende Szenen ab. Die erste Bilanz der Polizei sieht so aus: Es gab mehrere Verletzte und der Sachschaden summiert sich auf Zehntausende von Euro.

Helfer auf Straße können gerade noch ausweichen

Großes Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Glätteunfalls auf der Staatsstraße bei Erlingshofen. Dort steckte gegen 13.30 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto in hohen Schneewehen fest. Beim Versuch, den Wagen unter Mithilfe von vier Personen aus dem Schnee zu befreien, rutscht der Pkw nach rechts von der Fahrbahn. Etwa zehn Minuten später nahte der Polizei zufolge ein 25-Jähriger mit einem PS-starken Geländewagen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit., Der junge Mann verlor die Kontrolle über den Boliden, schoss auf dem schneebedeckten Asphalt an den vier stehenden Autos vorbei, schlitterte rund 100 Meter am Gebüsch entlang und prallte auf das Heck des Pkw, der im Schnee feststeckte. Die vier Helfer mussten ausweichen, um nicht von dem Geländewagen erfasst zu werden. Durch die Karambolage entstand ein Schaden von schätzungsweise über 20.000 Euro. Der 20-Jährige erlitt Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren Donaumünster/Erlingshofen und Tapfheim waren mit 30 Kräften vor Ort.

Einen Doppelunfall meldet die Polizei von der Kreisstraße bei Auchsesheim. Zunächst war dort der Fahrer eines Kleintransporters viel zu schnell in Richtung Nordheim unterwegs, schleuderte von der Straße in einen Acker und blieb auf diesem mit Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro stehen. Der 28-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Wegen des Unfalls hielt einige Minuten später eine 39-Jährige, die von Nordheim her kam, mit ihrem Auto an, um zu helfen. Der Fahrer eines nachfolgenden Kleinwagens war auf der glatten Straße zu schnell, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das Heck des Pkw, welcher der Frau gehört. Schaden: rund 4000 Euro. Der 52-Jährige zeigte sich nach Auskunft der Polizei "in keinster Weise einsichtig". Die Beamten zeigten ihn wegen seiner Fahrweise an.

Auto reist Geländer an Brücke über Egelseebach ab

Auf der Kreisstraße zwischen Asbach-Bäumenheim und Eggelstetten sorgte um 13.15 Uhr eine Windböe von der Seite dafür, dass eine relativ schwere Limousine, die ein 55-Jähriger steuerte, außer Kontrolle geriet, über die Gegenfahrbahn rutschte und gegen das Geländer der Brücke über den Egelseebach krachte. Der Aufprall war so stark, dass das Geländer komplett abbrach. Eine Warnbake samt Verankerung drückte der Wagen um. Der Schaden liegt bei circa 10.000 Euro.

Ein 30-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Staatsstraße von Rennertshofen in Richtung Monheim fuhr, war ebenfalls zu unvorsichtig beziehungsweise zu schnell. Kurz nach der Abzweigung nach Tagmersheim schlitterte das Auto von der Straße, riss ein Vorfahrtsschild um und blieb im Graben stecken. Der Fahrer verletzte sich am Kopf. Der Rettungsdienst lieferte den Mann in eine Klinik ein. Schaden: rund 1000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Im Lechgebiet bei Rain löste das stürmische Wetter innerhalb von 20 Minuten gleich fünf Unfälle aus - und zwar zwischen 11.55 und 12.15 Uhr. Die erste Karambolage ereignete sich auf der Staatsstraße südlich von Rain auf Höhe Oberpeiching: Eine Windböe erfasste einen unbeladenen Sattelschlepper. Der Fahrer konnte diesen nicht mehr auf der Straße halten. Der daraus resultierende Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Auf Kreisstraße zwischen Rain und Staudheim stoßen zwei Autos zusammen

Die nächsten beiden Meldungen kamen von der Kreisstraße zwischen Rain und Staudheim. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Staudheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Burgheimer aufgrund einer Schneewehe und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 36-jährige - ebenfalls aus Burgheim - mit ihrem Wagen entgegen. Die Frau versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge landeten im Graben und erlitten Totalschaden von insgesamt mehr als 20.000 Euro. Während der Unfallverursacher unversehrt blieb, erlitt die 36-Jährige an beiden Händen leichte Blessuren.

Nur kurze Zeit später krachte es fast an derselben Stelle erneut. Eine 35-Jährige, die mit ihrem Pkw zwischen Staudheim und Rain unterwegs war, verlor wegen der Schneeverwehungen ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überrollte einen Leitpfosten.

Sturmböe schiebt einen mit Tierfutter beladenen Laster von der Straße

Die beiden nächsten Unfälle passierten fast gleichzeitig auf der Kreisstraße zwischen Rain und Bayerdilling. Ein 46-jähriger Schweizer fuhr dort mit seinem Kleintransporter samt Anhänger in Richtung Rain. Eine heftige Böe erfasste das Gespann und schob es nach rechts von der Straß, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Mithilfe eines örtlichen Landwirts konnte das Gespann wieder auf die Straße gezogen werden. Fast gleichzeitig drückte der Wind auch einen Sattelzug, den ein 41-Jähriger steuerte, von der Fahrbahn. Der Laster war mit neun Tonnen Kleintierfutter beladen. Auch hier half der Landwirt, das Fahrzeug auf die Straße zurückzuziehen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rain und Bayerdilling waren vor Ort und sperrten die Kreisstraße während der Bergung.

So wie hier bei Blossenau sah es am Dienstag auf vielen Straßen der Region aus. Es passierten reihenweise Unfälle. Foto: Eva Münsinger

Um 14.05 Uhr ereignete sich nochmals ein Glätteunfall zwischen Rain und Staudheim. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Auto auf schneebedeckten Asphalt nach links von der Straße ab und streifte einen Straßenpfosten. Da der Pkw im angrenzenden Feld stecken blieb, musste er abgeschleppt werden.

Im angrenzenden Mittelfranken verunglückte bei den winterlichen Verhältnissen am Dienstagnachmittag eine 32-Jährige aus Monheim auf der B2 nahe Langenaltheim. Wie die Polizei berichtet, geriet die Frau mit ihrem Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und fällte ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin erlitt leichte Blessuren, der Sachschaden summiert sich auf über 7000 Euro.

66-Jährige bei Überschlag zwischen Nordendorf und Druisheim schwer verletzt

Eine 66-jährige Autofahrerin erwischte es gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nordendorf und Druisheim. Auf halber Strecke geriet ihr Fahrzeug aufgrund der Schneeverwehungen ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Um das schwer verletzte Opfer schonend aus dem Pkw holen zu können, nahmen die Feuerwehren aus Druisheim und Mertingen das Dach ab. Die 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Auf glatter Straße verunglückte mit diesem Auto eine 66-Jährige zwischen Nordendorf und Druisheim. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Frau aus dem Wagen. Foto: Großmann

Am frühen Dienstagnachmittag stießen in den Schneewehen, die sich auf der B2 zwischen Mertingen und Nordendorf bildeten, zwei Autos zusammen. Die Mertinger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Zwei Verletzte und ein total demolierter Wagen - das ist die Bilanz eines weiteren Unfalls am Dienstag um etwa 8 Uhr auf der Straße zwischen Polsingen und Wemding. Dort war es bereits zu diesem Zeitpunkt glatt. Eine 29-Jährige verlor die Kontrolle über den Pkw. Dieser überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. die Frau und ihr Beifahrer wurden verletzt. Sie konnten das Auto selbst verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Wemding sicherte das Fahrzeug.

Lkw rutscht bei Nußbühl ins Bankett: Staatsstraße gesperrt

Ein paar Stunden später folgte der nächste Einsatz für die Wemdinger Wehr. Auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Monheim herrschte nachmittags auf Höhe des Asbacherhofs bei Nußbühl eine derartige Schnee- und Eisglätte, dass ein Lastwagen von der Fahrbahn ins Bankett rutschte. Die Straße war deshalb für etwa eine dreiviertel Stunde komplett gesperrt. Ein Landwirt zog mit seinem Traktor den Lkw wieder auf den Asphalt.