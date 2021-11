Landkreis Donau-Ries

vor 39 Min.

Warum immer mehr Schweinebauern in der Region aufgeben

Josef und Irmgard Haberl aus Bayerdilling halten in ihrem Stall 180 Tiere. Weil sie aber für die Mast mehr investieren, als sie am Ende verdienen, denken sie ans Aufhören.

Plus Der Preis für Schweinefleisch ist auf einem Tiefpunkt. Für Landwirte lohnt sich die Zucht immer weniger. Sie fordern vor allem eine Perspektive.

Von Barbara Wild

Neugierig drängeln sich die Schweine am Geländer, als Irmgard Haberl und ihr Mann Josef in den Stall kommen. Die Tiere hoffen auf Nachschub am Trog, stecken die Köpfe durch die Stangen, grunzen, wirken zufrieden. 180 Mastsauen stehen bei den Haberls im Schweinestall in Bayerdilling – noch. Denn die Zeiten für die Schweinebauern sind schlecht. Haberl denkt daran, aufzuhören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen