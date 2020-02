Landkreis Donau-Ries sucht händeringend Ärzte

Plus In einigen Jahren könnte ein gravierender Ärztemangel in der Region herrschen. Wie der Landkreis vorplanen und angehende Mediziner locken will.

Der Landkreis Donau-Ries könnte in nicht allzu ferner Zukunft ein gravierendes Problem bekommen: Es fehlt an medizinischem Nachwuchs – besonders bei den Landärzten könnten in fünf bis zehn Jahren zahlreiche Praxen leer stehen. Deshalb möchten Landrat Stefan Rößle sowie die Leitung der hiesigen Krankenhäuser und die Vertreter der Hausärzte gegensteuern und mehr Nachwuchsmediziner in die Region locken. Das ist allerdings ein bisweilen mühseliges Unterfangen – der Ärztemangel steht unmittelbar bevor.

Claudia Völkl wählt deutliche Worte, um die Situation im Landkreis darzustellen. Die Sprecherin der Hausärzte im Raum Nördlingen berichtet von Szenen, die für die Patienten „entwürdigend“ seien: „Die Leute betteln in den Praxen, dass sie kommen dürfen.“ Sie seien gezwungen, „hausieren“ zu gehen, um einen Allgemeinarzt zu finden. Von daher müsse sich nachhaltig etwas ändern, was die Versorgung mit Ärzten auf dem Land betreffe.

Viele Mediziner sind über 60 Jahre alt

Etwa die Hälfte der Allgemeinmediziner in Monheim und Wemding ist über 60 Jahre alt, eine ähnliche Situation findet sich in Nördlingen. Rund um Donauwörth ist die Lage etwas entspannter, dort sind es nur 16 Prozent, die in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand gehen könnten, wie der Leiter der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Donau-Ries, Herbert Schmidt, vorrechnet. Noch ist man „regelversorgt“ im Landkreis, wie es im Behördendeutsch heißt: Auf etwa 1150 Bürger sollte demnach ein Hausarzt kommen. Doch in fünf bis zehn Jahren sehen die Hausärztesprecher Völkl und Michael Mertin (für den südlichen Landkreis) ein eklatantes Problem.

Landrat Stefan Rößle stellt Projekt vor

Was also kann die Region, der Kreis, selbst tun,um die Situation zu verbessern? Landrat Stefan Rößle stellte nun ein Projekt des Freistaates vor, das weiteren jungen Menschen einen Medizinstudienplatz ermöglicht: die „Landarztquote“.

Diese Alternative zur Regelbewerbung spricht Abiturienten (und künftige Abiturienten) an, die aufgrund des Numerus clausus bislang nicht gleich für einen Medizinstudienplatz infrage kamen. Konkret geht es um 114 Plätze in Bayern über diese Quote, das sind 5,6 Prozent der Studienplätze. Hierbei zählen bei der Entscheidung des bayerischen Landesamts für Gesundheit über die Vergabe neben der Note auch ehrenamtliche Tätigkeiten – etwa im Rettungs- und Pflegedienst. So wolle man auch den „Praktikern“ eine Chance geben, wie Völkl erklärt. Seitens der beiden Hausärztesprecher, die das Projekt unisono als (kleinen) Baustein bezeichnen, um den Ärztemangel auf dem Land zu entschärfen, kommt aber auch Kritik. Nicht am Landkreis, sondern wegen politischer Versäumnisse der Vergangenheit. Völkl: „Die Aktion kommt zu spät.“ Mertin stellt derweil klar, dass die 5,6 Prozent der Studienplätze über die Landarztquote zu gering seien. Des Weiteren verlange die Quote von Studienanfängern, sich früh zu binden: Sie sieht vor, dass man nach dem Studium zehn Jahre als Allgemeinmediziner oder Internist auf dem Land arbeiten muss, andernfalls droht eine Vertragsstrafe.

Anstellung für Mediziner attraktiver als Selbstständigkeit

Indessen sei der Andrang auf die Medizinstudienplätze im Allgemeinen sehr groß, wie Mertin weiter ausführt: Auf einen Platz kämen zehn Bewerber. Die Zahl der Studienplätze sei indes von 14000 vor 1989/90 auf 9000 nach der Wende reduziert worden. Was die Lage zusätzlich anspanne, sei, dass 70 Prozent der Studenten Frauen sind, die später oftmals familienbedingt in Teilzeit arbeiteten; zudem sei für viele Absolventen die Anstellung attraktiver als die Selbstständigkeit. Die fände sich oft leichter in Ballungsräumen als auf dem Land. Seit Längerem klemmt sich der Landkreis mit seinen Kliniken und den hiesigen Hausärzten dahinter, attraktiver zu werden. Völkl spricht davon, dass man als junger Mediziner hier hervorragende Möglichkeiten habe – gerade in den Kliniken sei auch die Betreuung durch Oberärzte weitaus besser als in den Großstädten. Man arbeitet nun daran, so gkU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse, dass die hiesigen Kliniken Lehrkrankenhäuser der noch jungen Uniklinik in Augsburg werden. Auch über diesen Weg hofft man medizinischen Nachwuchs für die Region zu gewinnen.

Am Landratsamt gibt es jetzt sogar ein neues „Kompetenzzentrum“ der Gesundheitsregion. Projektleiterin Stefanie Popp soll hier junge Menschen in Bezug auf die Landarztquote beraten, aber auch über die Möglichkeiten anderer Werdegänge im medizinischen und pflegerischen Bereich informieren und Interessierten helfen.

Weitere Informationen: Die Bewerbungsfrist für die Landarztquote heuer läuft noch bis 28. Februar (für das Wintersemester 2020/21). Weitere Infos im Internet über www.landarztquote.bayern.de oder bei Stefanie Popp im Landratsamt in Donauwörth.

