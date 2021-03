12:41 Uhr

Lastwagenanhänger fängt auf der B2 Feuer

Mehrere Feuerwehrleute waren am frühen Samstagmorgen auf der B2 bei Mertingen im Einsatz. (Symbolbild)

Auf der B2 bei Mertingen geriet ein Anhänger in Brand. Dies führte zu einer Vollsperrung.

Am frühen Samstagmorgen ist die B2 aufgrund eines Löscheinsatzes vollständig gesperrt worden. Laut Polizeibericht bemerkte gegen 1.30 Uhr ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Augsburg unterwegs war, dass ein Rad seines Anhängers zu qualmen begann. Der Fahrer hielt daraufhin an und kuppelte den Anhänger ab. Im selben Moment soll der Reifen zu brennen begonnen haben, wobei das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Ladung übergegriffen hatte.

Der Anhänger musste zur Brandbekämpfung soweit es ging entladen werden, wobei mehr als die Hälfte der geladenen Postpakete verbrannten oder durch Löschwasser beschädigt wurden. Durch die Transportfirma wurde ein Ersatzfahrzeug organisiert, worauf die noch unversehrten Pakete umgeladen werden konnten. Als Ursache wird ein feststehendes Rad vermutet.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die B2 war bis um 7.15 Uhr vollständig gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Mertingen und Asbach-Bäumenheim, ein Abschleppunternehmen sowie die Straßenmeisterei. (dz)

