vor 18 Min.

Leseraktion: Wie sieht Ihr Urlaub daheim aus?

Zeigen Sie uns, wie Sie die Ferienzeit in der Heimat gestalten. Wir freuen uns über ihre Bilder.

Die Kinder spielen im neu gestrichenen Baumhaus, während Papa in der Hängematte baumelt und Mama den Blick auf den gepflegten Garten genießt? Oder Sie ziehen jeden Morgen Ihre Bahnen im Baggersee Ihres Vertrauens? Vielleicht haben Sie auch den Picknickkorb gepackt und unter Ihrem Lieblingsbaum den Sonnenuntergang mit Imbiss genossen? Oder sich endlich mal die Zeit genommen, das Buch zu lesen, das seit vielen Wochen auf dem Nachttisch auf die Lektüre wartet?

Egal, was Sie sich überlegt haben, wie der Urlaub dieses Jahr zu Hause aussieht – wie wollen so gerne wissen, wie Sie Ihren Urlaub in der Heimat verbringen und was Sie dabei erleben.

So können Sie mitmachen:

Wir sammeln Ihre Erfahrungen und wollen damit die Ideen für schöne Tage gerne weitergeben. In Zeiten, in denen die Hürden für eine Flugreise oder einen Strandurlaub in Spanien coronabedingt hoch sind, gilt es kreativ zu sein und das Gute in der Nähe zu finden. Denn seien wir doch mal ehrlich: Die echte Kunst beim „Urlaub zu Hause“ ist es wirklich, mal fünfe gerade sein zu lassen, die noch wartenden Arbeiten zu ignorieren und wirklich auszuspannen.

Deshalb wollen wir gerne wissen, wie Sie das machen. Schicken Sie uns Ihre Fotos mit einem kleinen Text an redaktion@donauwoerther-zeitung.de, Betreff: Urlaub daheim. Vergessen Sie bitte nicht zu erklären, wer auf dem Foto abgebildet ist, wo es entstanden ist und was es genau zeigt. Es sollte im jpg-Format angehängt werden und mindestens 100 KB betragen. Geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie für Fragen zurückrufen können. Das Bild sollte im Landkreis Donau-Ries aufgenommen sein und auch aus diesen Wochen stammen.

Wenn ausreichend Bilder zusammenkommen, wollen wir diese in den kommenden Wochen in der Zeitung veröffentlichen und im Internet zeigen. (fene)