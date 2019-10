vor 52 Min.

Lichter, Kunst und vieles mehr

Am 9. November ist die ganze Innenstadt wieder beleuchtet

Erneut findet die Kunst- und Lichternacht in Donauwörth statt und zwar am 9. November. Dann erwarten die Besucher einmal mehr ein außergewöhnliches Erlebnis und abwechslungsreiche Kunstausstellungen der unterschiedlichen Stilrichtungen. Quer durch die Innenstadt, quer durch die vielfältigen Kunstwerke und quer durch die Geschäfte reicht das Angebot.

Für ein farbenfrohes Ambiente sorgen wieder zahlreiche Lichtinstallationen und multimediale Projektionen in der Innenstadt. Das Färbertörl ist seit Jahren fester Bestandteil der Lichternacht, dessen Außenfassade als Projektionsfläche für Kunst in den Mittelpunkt rückt. Ebenfalls ein besonderer Höhepunkt ist die Illumination im Münster Zu Unserer Lieben Frau. Fuggerhaus, Rathaus, Rieder Tor, sowie die Sonnenstraße werden in beeindruckender Lichtszenerie gezeigt.

Bei der Kunst- und Lichternacht sind die Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet. Außerdem verwöhnen zahlreiche Gastronomen die Besucher im Freien und auch in den Geschäften sorgen die Geschäftsinhaber für manche kulinarische Leckerbissen.

Kunstinteressierte finden in den Läden allerlei Kunstobjekte. Regionale Künstler präsentieren Malerei, Bildhauerei, Grafik oder Zeichnung. Im Zeughaus zeigt Ali Kocaman seine faszinierenden Aufnahmen von Insekten in deren Lebensraum.

Zudem gibt es das Finale um den Donauwörther Fashion Star 2019. Wer hat sich passend zum vorgegebenen Motto eingekleidet und wie kommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Jury an? Antworten auf die Fragen gibt es um 20 Uhr vor dem Rathaus.

Neben der kunstvollen Ausleuchtung des Münsters, bietet die Kirche auch einen Rückzugsort vom Trubel, ab 18 Uhr dürfen Musikliebhaber darin eine musikalische Darbietung vom Feinsten erleben. Im Färbertörl findet ab 18 Uhr die Jahresausstellung der Kunstfreunde Donauwörth statt. Auch die Städtische Kunstgalerie, Kapellstraße 3 im Deutschordenshaus im 1. Stock ist während der Lichternacht von 18 bis 23 Uhr geöffnet. In ihrer Neupräsentation werden in fünf Räumen neben den Gemälden mit religiöser Thematik Donauwörther Porträts, Stadt- und Landschaftsdarstellungen und neuerdings auch Skulpturen präsentiert, die zu Donauwörth und ihren Stadtteilen einen Bezug haben. (dz)

Wer entspannt in die Innenstadt fahren möchte, der benutzt den Stadtbus mit seinen verlängerten Taktzeiten bis 24 Uhr auf den Linien 1,2,3,6 und die Linie Wörnitzstein. Nähere Infos dazu unter https://www.donauwoerth.de/leben-in-donauwoerth/verkehr-und-mobilitaet/oepnv/stadtbus/aktuelles/.

