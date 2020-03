vor 53 Min.

Literaturfestival– Aufarbeitung des Holocausts

Götz Aly liest in der Synagoge Binswangen

Das Literaturfestival Nordschwaben in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, bringt namhafte Autoren in die Region und bietet den Besuchern zahlreiche literarische Höhepunkte. Mit Götz Aly hat der Förderkreis Synagoge Binswangen ( Wertingen) einen der bekanntesten zeitgenössischen Literaten für eine Lesung am 20. März in der Alten Synagoge gewinnen können. In seiner tiefgründigen Aufarbeitung des Holocausts hat der Historiker eine wichtige Botschaft zu bieten. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Experten in der Ursachenforschung für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Während die Zeitzeugen immer weniger werden und der Antisemitismus zunimmt, fordert der Berliner Götz Aly eine Neuausrichtung der deutschen Erinnerungskultur.

In seinem neuesten Werk nimmt Aly Bezug auf Siegfried Lichtenstaedter, einen ehemaligen bayerischen Finanzbeamten, der im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurde. Aly hat dessen Schriften ans Licht gebracht und die wichtigsten zur Veröffentlichung zusammengestellt. In begleitenden Essays erzählt er vom Leben des einstigen jüdischen Beamten in einer schwierigen Zeit und zeigt dabei die hohe Aktualität der Texte.

Ein Auszug aus dem Inhalt des Buchcovers gibt dem Leser einen Vorgeschmack auf die Beweggründe für die oft anonym verfassten Texte des jüdischen Autors:

„Scharf beobachtend und mit jüdischem Witz schrieb Siegfried Lichtenstaedter Satiren und Prognosen, die verblüffend hellsichtig sind. Lichtenstaedter sezierte nicht allein den hinterhältigen deutschen Antisemitismus. Er analysierte auch die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Motive für das oft unerwartete Hervorbrechen des Hasses gegen Minderheiten. Heute drängen lange verdeckte ethnische und religiöse Konflikte wieder auf die politische Tagesordnung. Auch das inspirierte Götz Aly, die wichtigsten Texte Lichtenstaedters auszuwählen und herauszugeben. Eine veritable Entdeckung, ein Autor, der bis heute nichts von seiner analytischen Kraft verloren hat.“

Den musikalischen Rahmen setzt das Bläserensemble Brass Bi des Musikvereins Binswangen. Im Anschluss an die Lesung bietet sich den Besuchern Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. (dz)

Einladung ergeht an die gesamte interessierte Öffentlichkeit. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro. Karten gibts im Vorverkauf bei Schreibwaren Gerblinger (Wertingen), und bei Bücher Brenner (Dillingen). Restkarten an der Abendkasse.

