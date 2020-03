Lohner widerspricht: Mertingen steckt nicht in finanzieller Krise

Plus Mertingens Bürgermeister nimmt in einer außergewöhnlichen Ratssitzung Stellung zu Wahlkampfaussagen, die im Ort kursieren. Dabei erhält er breite Unterstützung.

Eine Gemeinderatssitzung dient normalerweise dazu, verschiedene Sachverhalte in einer Kommune zu diskutieren, abzuwägen und letztendlich darüber zu entscheiden. Wahlkampfaussagen von Parteien oder Listen zu thematisieren gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben von Amtsträgern. Der Grundsatz der Chancengleichheit erfordert hier staatliche Neutralität. In Mertingen stand dieser Punkt nun trotzdem auf der Agenda.

„Auch die Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit entbindet nicht vom Neutralitätsgebot, allerdings sind die Amtsträger berechtigt, sich mit kritischen Einwänden sachlich auseinanderzusetzen, gegen ihre Politik erhobene Vorwürfe aufzugreifen, fehlerhafte Tatsachenbehauptungen richtigzustellen und unsachliche Angriffe öffentlich zurückzuweisen,“ erklärt das Landratsamt Donau-Ries auf Nachfrage.

Lohner wurde von „verunsicherten Bürgern“ angesprochen

Und genau darum ging es Bürgermeister Albert Lohner in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mertingen. „Ich wurde nach Wahlversammlungen von verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern auf gewisse Dinge angesprochen und habe ein großes Interesse falsche Tatsachenbehauptungen richtigzustellen“, so das Gemeindeoberhaupt – und erhielt dafür die breite Unterstützung des Gemeinderats.

In erster Linie gehe es um die Behauptung, die Gemeinde müsse ihre Finanzen konsolidieren. Wie bereits bei der Bürgerversammlung, erklärte Lohner nochmals die finanzielle Lage der Gemeinde. Einem Schuldenstand von 3,3 Millionen Euro stünden Bar-Rücklagen von 5,77 Millionen Euro gegenüber.

Da es sich laut Lohner bei den 3,3 Millionen Euro „ausschließlich um rentierliche Schulden handelt“ und die Gemeinde über einen beachtlichen „veräußerbaren Immobilienwert“ verfüge, sei es „absoluter Quatsch zu behaupten, die Gemeinde stecke in einer finanziellen Krise “.

Unterstützung aus den Reihen der Gemeinderäte

Ulrike Hampp-Weigand ( SPD ) sah es ähnlich: „Behauptungen wie die, die Gemeinde stecke in einem Schuldenloch und habe miserabel gewirtschaftet, sind absurd. Es reicht, denn es bleibt was hängen.“

Christine Riepold ( CSU ), die als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde „glänzend geführte Bücher“ bescheinigte, findet es „bedauerlich, wenn jemand Zahlen wie bei einer Milchmädchenrechnung beleuchtet“.

Auch die Behauptung, die Gemeinde habe „ihr Guthaben durch ein Immobilien-Einmalgeschäft in letzter Minute begünstigt“, wies Lohner entschieden zurück. „Wir haben zwei Systemhäuser (ehemalige, nicht genutzte Flüchtlingsunterkünfte; Anmerkung der Redaktion) an eine Firma veräußert. Das ist legitim und doch erfreulich, wenn sich Unternehmen in unserer Gemeinde ansiedeln“, so der Bürgermeister.

Doch das waren längst noch nicht alle Punkte die Lohner richtigstellen wollte: Für den geplanten Neubau eines fünf Millionen Euro teuren Wasserhauses erntete die Gemeinde laut Lohner auf einer Wahlveranstaltung ebenfalls Kritik. „Es ist unverantwortlich, nur halbe Wahrheiten zu verbreiten und den Bürgerinnen und Bürgern somit Angst einzujagen“, so Lohner und ergänzte: „Das Wasserhaus ist dringend notwendig, um die Wasser- und Abwasserversorgung in der Gemeinde sicherzustellen.“ Und auch die Finanzierung sei geregelt, da 87 Prozent des geförderten Wassers Unternehmen im Ort verbrauchen und die Kosten diejenigen zu tragen haben, die das Wasser verbrauchen.

Auch beim Zehentplatz ist es „nur die halbe Wahrheit“

Laut Lohner wurden auf Wahlversammlungen auch eine geplante 7,7 Millionen Euro Investition für die Neugestaltung des Zehentplatzes kritisiert. „Das ist wieder nur die halbe Wahrheit, da mit der veranschlagten Summe im Zuge der Innerortsentwicklung weit mehr passieren wird als nur die ’Aufhübschung’ des Zehentplatzes.“

So erklärte das Gemeindeoberhaupt, dass von der Mardostraße bis zur Paternosterstraße unter anderem 50 Jahre alte Wasserleitungen saniert, Abwasserkanäle erneuert, zwei Straßen ausgebaut und der Zehentplatz neu gestaltet werden sollen. Da das Projekt mit 4,4 Millionen Euro aus dem Topf der Städtebauförderung bezuschusst werden soll, käme auf die Gemeinde ohnehin nur eine Eigenleistung von 3,3 Millionen Euro zu, erklärte Bürgermeister Lohner.

Bürgermeister äußert sich auch zum Verkauf seines Elternhauses

Ein weiterer, angeblich geäußerter Vorwurf, den Lohner unbedingt richtigstellen wollte, betraf den Rathauschef diesmal persönlich. „Im Zuge des Verkaufs meines Elternhauses aus dem Jahr 2009 an die Gemeinde haben mir Gerüchteköche Vetterleswirtschaft vorgeworfen. Welche Zielsetzung steckt dahinter, dieses Thema nach elf Jahren plötzlich wieder aufzugreifen? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Gerüchteköche umgehend aufgeklärt.“ Und so tat es Lohner nun in der Sitzung.

Nach einem entsprechenden Wertgutachten habe er das Anwesen für 44000 Euro verkauft. Unterstützung bekam Lohner vom Zweiten Bürgermeister Hans Mayr ( SPD ): „Ich habe damals die Gemeinde in dieser Sache vertreten und kann nur sagen, es ging alles mit rechten Dingen zu. Der Kauf wurde keineswegs – wie behauptet – vergoldet, im Gegenteil wurde das Geld durch den Verkauf an einen privaten Investor wieder eingenommen.“

Appell an Respekt und Fairness

Hannes Schweihofer ( CSU ) betonte, er sei „stolz auf den Bürgermeister und den aktuellen Gemeinderat und findet es ungeheuerlich, diesen vorzuwerfen keine guten Entscheidungen für Mertingen treffen zu wollen.“ Johannes Bschorer (PWG/ FW ) findet das „grundsätzlich jede Gruppierung im Wahlkampf ihren eigenen Stil pflegen dürfe, allerdings gehören Respekt und Fairness unbedingt dazu.“

Lesen Sie hierzu auch: