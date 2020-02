14:49 Uhr

Mann aus Ebermergen wird seit zwei Wochen vermisst

Die Polizei sucht nach Erwin Seiler und bittet um Hinweise. Aufwendige Suchaktionen brachten bislang keinen Erfolg.

In Ebermergen wird seit fast zwei Wochen ein Mann vermisst. Weil sich der Polizei zufolge bislang keinerlei Hinweise auf den Verbleib des 60-Jährigen ergeben haben, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Erwin Seiler verließ in der Nacht von Freitag, 7. Februar, auf Samstag, 8. Februar, unbemerkt sein Wohnhaus. Er habe sich zuletzt in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilt die Polizei mit. Nachdem die Angehörigen den Mann vermisst gemeldet hatten, starteten Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion. Dabei wurden auch Spürhunde eingesetzt. Diese führten die Beamten in Ebermergen zur Wörnitz.

Taucher, Hubschrauber und Sonargerät

Deshalb suchten Kräfte der Polizei (unter anderem Taucher der Bereitschaftspolizei sowie ein Hubschrauber) und der Feuerwehren aus Ebermergen, Harburg und Donauwörth (mit Booten) mehrmals den Fluss in Richtung Wörnitzstein ab – ohne Erfolg. Auch das Technische Hilfswerk (THW) rückte an und setzte ein Sonargerät ein. Diese Maßnahme blieb ebenfalls ohne Ergebnis. Die Einsatzkräfte kamen wegen des äußerst trüben Wassers und der starken Strömung nur mühsam voran.

Zeuge sollen sich bei Kripo melden

Inzwischen hat die Kripo Dillingen den Fall übernommen. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer Erwin Seiler seit dem Morgen des 8. Februar gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei melden. Telefon: 09071/560.

Seiler ist 1,64 Meter groß. Er hat eine kräftige Figur und eine Stirnglatze. Er trägt eine blaue Arbeitshose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze ein blau-kariertes Hemd, einen gelb-grünen Pullover mit V-Ausschnitt und schwarze orthopädische Stiefel. (pm)

