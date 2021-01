13:15 Uhr

Mann bedroht in Niederschönenfeld seine Freundin mit Schwert

Ein Mann bedroht in Niederschönenfeld seine Lebensgefährtin mit einem Schwert.

Der 46-Jährige sagt zu seiner 34 Jahre alten Partnerin: „Ich bring dich um“

Mit einem sogenannten „Katana“, einem japanischem Schwert, bedrohte ein 46-Jähriger am Samstag gegen 18.00 Uhr seine 34-jährige Lebensgefährtin in Niederschönenfeld, nachdem ein Streit eskaliert war. Laut Polizeiangaben fuchtelte der Mann mit der Waffe vor der Frau herum und bedrohte sie zudem mit den Worten: „Ich bring dich um“. Zu einem gezielten Angriff mit dem Schwert kam es nicht, allerdings packte er sie am Hals.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt, die Frau und ihre beiden Kinder, ein zwölf Jahre altes Mädchen und ein drei Monate altes Baby, befanden sich in einer anderen Wohnung. Der Täter wartete vor dem Haus, mehrere Verwandte waren bereits vor Ort. Der erheblich alkoholisierte Mann gab sich gegenüber den Beamten kooperativ. Wie sich jedoch im weiteren Verlauf herausstellte, war es in der Vergangenheit bereits mehrmals zu Übergriffen gekommen.

Dem Täter wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er bereitwillig nachkam. Außerdem wurde ihm durch die Polizei bis auf weiteres jegliche Kontaktaufnahme zu seiner Lebensgefährtin und deren Kindern untersagt – und gleichzeitig der Arrest im Falle einer Zuwiderhandlung angedroht. Das Schwert wurde sichergestellt. Die Polizei Rain ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung und Körperverletzung. (dz)

