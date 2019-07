vor 22 Min.

Mann stiehlt Ware in Serie aus Firmen: Drei Jahre Haft

Ein Beschäftigter einer Zeitarbeitsfirma bedient sich nach Lust und Laune. Er lässt Kleidung und Traktorteile mitgehen. Dafür stand er nun vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Irgendwann hat er praktisch täglich gestohlen. Er ging zur Arbeit in die Firma AGCO in Asbach-Bäumenheim, packte die Beute in seinen Rucksack oder warf sie heimlich über den Zaun, um sie später abzuholen. Auf diese Weise eignete sich ein 35-Jähriger ein ganzes Warenlager an.

Der Umfang der Taten war aber noch viel größer: Bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, einer Zeitarbeitsfirma im südlichen Donau-Ries-Kreis, ließ der Mann kartonweise Material mitgehen. Damit nicht genug: Auch ein Versicherungsmakler in Donauwörth, bei dem der 35-Jährige einen Nebenjob als Hausmeister hatte, wurde Opfer des Seriendiebs. Der stand nun vor dem Schöffengericht in Nördlingen.

Neun Seiten Anklageschrift

Die Anklageschrift umfasste gleich neun Seiten und enthielt ganze Listen mit gestohlenen Gegenständen. Das Treiben des Mannes flog erst auf, als ein Kollege in seiner Wohnung das Beutelager entdeckte und die Zeitarbeitsfirma verständigte. Dann kam die Sache im Sommer 2017 so richtig ins Rollen. Am Ende summierte sich der Wert der Beute auf fast 90000 Euro.

Der Angeklagte zeigte sich kleinlaut. Mit hochrotem Kopf sagte er: „Ich habe die Sachen gestohlen, weil ich Geld brauchte.“ Er sei durch seine Spielsucht chronisch klamm gewesen. Dennoch: Welchen Sinn die Diebstähle in dem Personalunternehmen machen sollten, für das der 35-Jährige seit 2011 tätig war, erschloss sich dem Gericht unter Vorsitz von Ruth Roser nicht so recht.

Vermutlich in der Zeit zwischen Januar 2015 und Juni 2017 bediente sich der gelernte Schlosser, der einen Generalschlüssel für das Warenlager und Zugriff auf die Firmenfahrzeuge hatte, nach Lust und Laune. Ein kleiner Auszug: Er nahm 70 Schutzbrillen, 72 Paar Arbeitshandschuhe, 52 Paar Arbeitsschuhe und Dutzende von Hosen und Jacken mit nach Hause. Gleiches galt für eine Musikanlage und eine Werkzeugkiste.

Schlecht behandelt gefühlt

Die Ware habe er eigentlich gar nicht zu Geld machen können, räumte der Angeklagte ein. Er habe sie verschenken wollen. Gestohlen habe er, weil er sich auch schlecht behandelt gefühlt habe. Andererseits stellte ihm das Unternehmen ein kostenloses Zimmer und ein Firmenauto zur Verfügung und gewährte Arbeitgeber-Darlehen sowie Vorschüsse.

Noch hemmungsloser ging der Leiharbeiter vor, als er bei AGCO tätig war. 48 Tage war er in dem Werk, an 43 Tagen stahl er Traktorteile. Das Diebesgut reichte von Fendt-Aufklebern und Typenschildern über GPS-Antennen und Monitore bis hin zu Scheinwerfern und Kabelbäumen. Wert der Beute: über 40000 Euro. Die Teile bot der 35-Jährige dann im Internet über Ebay-Kleinanzeigen an. Zwar verwendete er den Namen eines Bekannten, ließ sich das Geld aber auf sein eigenes Konto überweisen. Die Firma kam dem Seriendieb auf die Spur, weil das Fehlen der Teile irgendwann auffiel. Ein Verantwortlicher von AGCO recherchierte im Internet – und stieß auf elektronische Geräte mit Seriennummer, die abhandengekommen waren und im Netz angeboten wurden.

Folgen auch für die Käufer

Dass der Täter aufflog, hat auch für viele der Käufer negative Folgen. Ein Teil von ihnen gab die Ware zurück – und blieb auf den Ausgaben sitzen. Das berichteten zwei der Betroffenen. Sie stammen aus Unterfranken beziehungsweise Illertissen und waren als Zeugen geladen. Die wieder ausgebauten Teile seien freilich nicht mehr benutzbar, erklärte ein Vertreter der Firma vor Gericht.

Im Dezember 2017 kam ans Tageslicht, dass der 35-Jährige auch bei einem Versicherungsmakler, dessen volles Vertrauen er genoss, quasi jede Möglichkeit nutzte, um sich zu bereichern. Aus einer Wohnung in einer Gemeinde bei Donauwörth nahm er 5000 Euro aus einer Schatulle im Schlafzimmer und 1300 Euro aus einem Geldbeutel. Im Ankleidezimmer fielen ihm 30 Goldketten, sechs historische Goldmünzen sowie Sammlerstücke in die Hände. Gesamtwert: schätzungsweise 26000 Euro.

Wertersatz von 43000 Euro

Hinzu kam Schmuck, dessen Wert dem Opfer zufolge ebenfalls unschätzbar sei, da es sich um Erbstücke handelte. Die Kostbarkeiten aus Edelmetall verhökerte der Dieb in Goldankaufläden. Außerdem nahm er aus der Versicherungsagentur 1700 Euro Bargeld und zahlreiche Büroartikel mit. An Bares kam der gebürtige Ostdeutsche auch mithilfe einer EC-Karte des Maklers. Damit hob er bei einer Bank 500 Euro ab und griff sich bei dieser Gelegenheit auch noch 400 Euro aus einem Geldbeutel, der im Wagen lag.

Das Gericht verurteilte den Serientäter zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Zudem soll ein Wertersatz von fast 43000 Euro eingezogen werden. Der Mann, der bereits als Jugendlicher straffällig geworden war, hatte 16 zum großen Teil einschlägige Vorstrafen.

Er habe das Vertrauen der Arbeitgeber „ganz heftig missbraucht“, sagte Richterin Roser. Das Gericht folgte dem Antrag von Staatsanwalt Konstantin Huber.

