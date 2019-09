Mann verletzt Eltern mit Machete: Der Prozess beginnt

Plus Ein 39-Jähriger verletzte seine Eltern in deren Haus schwer. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Doppelmord aus. Am Dienstag ist der erste Gerichtstag.

Im Januar hatte eine blutige Familientragödie in Monheim die Bevölkerung erschüttert: Ein 39-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries hatte mit einer Machete auf seine Eltern eingeschlagen und sie damit gravierend verletzt. Die damals 70 Jahre alte Mutter und der 69-jährige Vater trugen sehr schwere Wunden davon, vor allem am Kopf, im Gesicht, an Oberkörper, Armen und Händen.

Jetzt muss sich der Täter wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Prozess vor der achten Kammer am Landgericht Augsburg beginnt am morgigen Dienstag, 1. Oktober, um 9 Uhr. Es sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt.

Zuvor versetzte er seine Ex-Freundin in Angst und Schrecken

Mitverhandelt wird auch ein Vorfall vom 31. Oktober 2018. An jenem Tag soll der 39-jährige Beschuldigte frühmorgens seine Ex-Freundin in Donauwörth aufgesucht haben, um sie mit Morddrohungen in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die Familientragödie in Monheim passierte dann am 9. Januar. Gegen 14.30 Uhr traf der Sohn in seinem Elternhaus in einem ruhigen Wohnviertel ein. Die Tatwaffe, eine vergleichsweise kleine Machete mit einer Gesamtlänge von rund 40 Zentimetern, hatte er bei sich, versteckte sie aber zunächst in einem Seesack.

Dem Angriff ging wohl ein verbaler Streit zwischen Eltern und Sohn voraus – so haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Als sich die Auseinandersetzung zuspitzte, soll der Vater schließlich den Sohn aufgefordert haben, das Haus zu verlassen, woraufhin der 39-Jährige die Waffe gezückt und die beiden Senioren damit unvermittelt attackiert haben soll. Dem Vernehmen nach soll es sich für die Eltern um einen völlig überraschenden Angriff gehandelt haben, mit dem sie nicht gerechnet hatten und dem sie deshalb such nichts entgegenzusetzen hatten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Sohn die Machete viele Male mit voller Wucht gegen die Eltern gestoßen und mit ihr auf sie eingeschlagen hat. Dabei nahm er wohl den Tod beider billigend in Kauf, so heißt es in der Anklage.

Machetenangriff in Monheim: Vater flüchtete blutüberströmt aus dem Haus

Dem Vater gelang schließlich die Flucht aus dem Haus. Er rannte – vom Sohn verfolgt – um Hilfe rufend auf die Straße, um Nachbarn auf die dramatische Situation aufmerksam zu machen. Ein Anwohner schilderte später gegenüber unserer Zeitung, der 69-jährige Vater habe blutüberströmt und barfuß bei ihm geklingelt. Nachbarn kümmerten sich um das Opfer und verständigten auch die Polizei.

Die Mutter nutzte dem Vernehmen nach die Abwesenheit des Sohnes, um sich im Haus einzusperren und so weitere Attacken zu verhindern, sodass der 39-Jährige nicht mehr zurück ins Innere gelangen konnte. Als er sich vor verschlossener Türe fand, flüchtete er zunächst, wurde aber dank eines Hinweises aus der Bevölkerung gegen 18 Uhr im Stadtgebiet Monheim aufgespürt. Er ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen. Die Tatwaffe hatte er noch bei sich.

Täter ist wohl zumindest vermindert schuldfähig

Möglicherweise liegen beim Täter psychische Probleme zugrunde. Die Staatsanwaltschaft ging bei ihren Ermittlungen jedenfalls davon aus, dass er zum Zeitpunkt des Angriffs gegen seine Eltern zumindest vermindert schuldfähig war. Aufgrund der entsprechenden Stellungnahme eines Gutachters wurde der 39-Jährige aus der Untersuchungshaft, in der er sich anfangs befand, in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt.

Das Urteil gegen ihn soll nach jetzigem Stand der Dinge voraussichtlich am 22. Oktober gefällt werden.