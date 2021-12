Auto auf Radweg abgestellt: Schwerer Unfall bei Graisbach

Weil ein Auto nach einer Panne auf einem Radweg abgestellt worden war, kam es am Mittwochabend bei Graisbach zu einem schweren Unfall.

Ein 43-jähriger Autofahrer stellte am Mittwoch um 20.45 Uhr seinen Wagen nach einer Panne verbotswidrig mitten auf dem straßenbegleitenden Fahrradweg neben der Staatsstraße 2215 bei Graisbach ab. Das Autio wurde - trotz Dunkelheit - nicht abgesichert. Ein ankommender Rennradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das abgestellte Fahrzeug. Der 62-jährige stürzte nach dem Anprall in den Straßengraben und blieb dort regungslos liegen. Der Pannenfahrer leistete indessen sofort erste Hilfe.

Helm verhinderte schlimmere Verletzungen

Der orientierungslose und stark im Gesicht blutende Radler wurde anschließend per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort diagnostizierten die Ärzte unter anderem mehrere Schürfwunden sowie zahlreiche Prellungen im Gesicht an den Händen und an den Knien. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte schwerste Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

