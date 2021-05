Hakenkreuz aus Leitpfosten nahe Schweinspoint

Unbekannt haben an einer Straße bei Schweinspoint Leitpfosten herausgezogen und daraus ein verbotenes Symbol geformt. Die Polizei ermittelt.

Eine in dieser Form wohl ziemlich einmalige Straftat nahe Schweinpoint will die Polizei nun aufklären. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, zogen Unbekannte entlang der Ortsverbindungsstraße Gansheim – Neuhausen acht Leitpfosten aus dem Boden. Anschließend legten die Täter die Pfosten so ab, dass daraus ein Hakenkreuz entstand. Dies geschah an der Einmündung eines Feldwegs.

Das Hakenkreuz stellt dem Strafgesetzbuch zufolge ein verbotenes Symbol dar. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (dz)

