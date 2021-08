So werden in Marxheim künftig Bauplätze vergeben

Plus Bauen ist ein Riesenthema - auch in Marxheim. Dort gibt es jetzt ein Punktesystem für die Vergabe von Grundstücken. Welche Kriterien dabei eine Rolle spielen.

Wer im Bewerbungsverfahren der Gemeinde Marxheim 150 Punkte erreicht, kann sich seinen Bauplatz frei auswählen. Soweit die Theorie – in der Praxis lässt sich diese Höchstpunktzahl aufgrund der Vielzahl der Kriterien nicht erreichen. Aufgrund der Vormerkliste von rund 100 Interessenten hat der Gemeinderat ein differenziertes und transparentes Punktesystem beschlossen, aufgrund dessen die Grundstücke in den künftigen Baugebieten Graisbach, Neuhausen und Marxheim vergeben werden.