Mertingen: Eine halbe Million Euro für Lüftungsgeräte

Der Gemeinderat Mertingen beschließt die Anschaffung von Lüftungsgeräten für Schulen und Kindergarten. Die Maschinen können aber noch mehr.

Lüftungsgeräte statt Luftfilter – so lautet die Marschroute des Mertinger Gemeinderats mit Blick auf die Grundschule sowie den Kindergarten. Auf der Suche nach der „nachhaltigsten Lösung“ hatte das Gremium mehrmals beraten. Nun gibt es eine Entscheidung.