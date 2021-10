Sie sind seit Jahrzehnten in Mertingen aktiv

Plus Die Gemeinde Mertingen vergibt Silberne und goldene Ehrennadeln für ehrenamtlich Engagierte. Die Betätigungsfelder der Geehrten sind ausgesprochen vielfältig.

Launig, würdig, lebensfroh – das sind die Attribute, die über einem Abend stehen könnten, der in normalen Zeiten schon etwas Besonderes gewesen wäre, aber nach „beengten“ Corona-Zeiten noch eine ganz andere Bedeutung bekam: Mertingen rückte bei einem Festakt ehrenamtlich, bürgerliches Engagement in den Mittelpunkt. „Das sind unverzichtbare Bestandteile einer vielfältigen und solidarischen dörflichen Gemeinschaft“, erklärte Bürgermeister Veit Meggle.