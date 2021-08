Mertingen

vor 2 Min.

Traumschöner Liederabend in Mertingen

Plus Sopranistin Talia Or und Pianistin Susanna Klovsky begeisterten in Mertingen mit einem anspruchsvollen Programm auf höchstem Niveau.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es war ein Konzert, das so in Salzburg oder München nicht besser zu hören ist: Ein unvergesslicher Liederabend mit der in Jerusalem geborenen Sopranistin Talia Or und der Pianistin Susanna Klovsky, die ein Programm auf höchstem Niveau boten. Talia Or verfügt über eine Stimme, die an die unvergessliche Jessye Norman denken lässt: klangschön und eindrucksvoll. Susanna Klovsky wiederum ist ja in Mertingen bestens eingeführt, aber was sie als Liedbegleiterin ablieferte, war sensationell. Dabei hatte sie nur eine extrem kurze Vorbereitungszeit, ist sie doch für Marcelo Amaral eingesprungen, der unfallbedingt absagen musste.

