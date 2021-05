Mertingen

vor 53 Min.

Zone 30 und Tempo 30: Was gilt nun wo in Mertingen?

Plus Im Mertinger Gemeinderat wird über eine Verkehrsberuhigung heftig diskutiert. Anlieger und Verkehrsteilnehmer müssen nun mancherorts ihr Verhalten ändern.

Von Helmut Bissinger

Wer den Unterschied von Tempo 30 und Zone 30 nicht kennt, wird in der Bahnhofsiedlung in Mertingen künftig mit seinem Auto aufpassen müssen. Denn dort sollen unterschiedliche Verkehrsrichtlinien gelten. Nach einer mehr als einstündigen Diskussion und mehreren Abstimmungen einigte sich der Gemeinderat auf neue Verkehrsrichtlinien um die Wohnsiedlung am Mertinger Bahnhof.

Themen folgen