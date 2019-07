vor 58 Min.

Migranten als Dolmetscher

Landkreis will Zuwanderer ausbilden

Die kulturelle und sprachliche Vielfalt im Donau-Ries-Kreis nimmt ständig zu. Deshalb ist dem Landratsamt zufolge der Bedarf an guten Dolmetschern groß. Immer dann, wenn komplexe Sachverhalte zu erklären seien, reichten oftmals die Kenntnisse aus dem Deutschkurs nicht aus, um sich zu verständigen.

Nicht alle Übersetzungen müssten dem hohen Standard einer rechtsverbindlichen Übersetzung – wie durch hoch qualifizierte und beeidigte Dolmetscher angeboten – gerecht werden. In solchen Fällen könnten auch Laiendolmetscher zum Einsatz kommen. In einem neuen Projekt des Landratsamtes wollen Bildungskoordinatorin Gabriele Theiler und Migrationsbeauftragte Ulrike Zitzlsperger Migranten die Möglichkeit geben, sich als solche Kräfte ausbilden zu lassen.

Diese stünden dann für soziale, medizinische oder pädagogische Einrichtungen und Behörden für Dolmetscherdienstleistungen zur Verfügung. Landrat Stefan Rößle erklärt in einer Pressemitteilung: „Damit schaffen wir nicht nur eine Perspektive für Migranten, sondern bieten eine Lösung an für zahlreiche Einrichtungen und Institutionen in unserem Landkreis, die großen Bedarf an Dolmetschern verschiedenster Sprachen haben.“

Der Einsatz der Laiendolmetscher sei ehrenamtlich. Sie erhalten dafür der Behörde zufolge eine kleine pauschalierte Aufwandsentschädigung und die Erstattung ihrer Fahrtkosten. Ärzte, Schulen, Kitas, Banken und Behörden wurden per Internet zum Bedarf an Dolmetscherdienstleistungen befragt. So benötigen zwei Drittel der Befragten immer wieder Dolmetscherdienste. 41 Prozent gaben kontinuierlich ein bis zwei Dolmetschereinsätze pro Monat an. 64 Prozent teilten mit, dass Dolmetscherdienstleistungen zumeist von Bekannten oder Verwandten der Migranten übernommen werden. Fast die Hälfte der Befragten schätzt ein, dass die vorhandenen Ressourcen für Dolmetscherdienste nicht ausreichend sind.

Die geplante Einrichtung eines institutionsübergreifenden Dolmetscherpools für den Landkreis Donau-Ries wird von 51 Prozent der Befragten als sehr wichtig eingeschätzt. Übersetzungsdienste auch digital über den Video-Kommunikationsdienst Skype oder Ähnliches anzubieten, ist laut Landratsamt für ein Viertel der Befragten sehr wichtig. Ein erster Ausbildungsdurchgang zum Laiendolmetscher beginnt im Herbst 2019. Vermittelt werden neben einschlägigem deutschen Fachwortschatz auch interkulturelle Themen und Grundlagen des Dolmetschens. (pm)