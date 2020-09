16:33 Uhr

Minus bei Geburtshilfen in Donauwörth und Nördlingen

In der Gynäkologie/Geburtshilfe in Donauwörth entstand 2019 ein Defizit von 832.000 Euro, am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen waren es 513.000 Euro.

Plus Das gKU erhält eine Finanzspritze vom Landkreis Donau-Ries. Welche Projekte mit dem Geld gefördert werden und wie hoch die Defizite bei der Gynäkologie sind.

Von Bernd Schied

Der Betrieb von Krankenhäusern und Seniorenheimen ist in vielen Fällen nicht kostendeckend. Die Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime haben im vorigen Jahr allerdings schwarze Zahlen geschrieben. Das Jahresergebnis 2019 des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) Donau-Ries brachte einen Überschuss von 583.000 Euro. hervor. In welchem Ausmaß sich die Corona-Pandemie auf die Bilanz 2020 auswirkt, das dürfte sich freilich ganz konkret erst zum Jahresabschluss zeigen. Wie dem auch sei: Das gKU bekommt auf sein Konto jedenfalls wieder einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss aus dem Kreisetat. Die Summe liegt bei 900000 Euro und wird auf die drei Kreiskliniken und die Seniorenheime für unterschiedliche Anschaffungen verteilt. Der Kreisausschuss hat die Summe jetzt freigegeben.

Neue Lüftungsanlage in einem OP-Saal in Donauwörth

Am Donauwörther Krankenhaus soll die Lüftungsanlage in einem Operationssaal erneuert sowie ein OP-Tisch-System und ein Ultraschallgerät für die Innere Medizin beschafft werden (Kosten 449000 Euro). Am Stiftungskrankenhaus Nördlingen ist die Sanierung des Stationsbades der Gynäkologie/Geburtshilfe geplant. Hinzu kommen zwei neue Ultraschallgeräte für 225000 Euro sowie neue Krankenhausbetten. Am Oettinger Krankenhaus sollen Schlaflaborplätze ausgetauscht und die chirurgische Praxis etabliert werden (127000 Euro).

Das Seniorenheim in Monheim plant die Anschaffung eines Speiseausgabewagens, von Niedrigbetten und Aufstehhilfen. Im Wemdinger Seniorenheim ist vorgesehen, die Böden der Zimmer und die Brandschutztüren zu erneuern. Neue Betten und Matratzen sind für das Seniorenheim Rain vorgesehen.

Landrat Rößle: Regionale Strukturen der Kliniken erhalten

Der Vorsitzende der CSU/AL-JB-Fraktion, Ulrich Lange, wies im Ausschuss auf das von der Bundesregierung verabschiedete Förderprogramm zur Zukunftssicherung der Krankenhäuser hin. Insbesondere seien die Mittel für die digitale Ausstattung der Häuser vorgesehen. Lange bat die Verantwortlichen des gKU, sich um entsprechende Zuschussmittel zu bemühen und konkret auszuloten, welche Summe man abrufen könne.

Landrat Stefan Rößle betonte, mit den entsprechenden Fördergeldern könnten die regionalen Strukturen der Kliniken erhalten werden. Nico Ach (Grüne) lobte das Programm und plädierte dafür, seitens des Staates eine Richtung vorzugeben, was konkret bezuschusst werden soll.

Relativ kompliziert stellt sich die Abwicklung der Förderung der Geburtshilfen in den Kliniken durch den Freistaates Bayern dar, die auch das gKU in Anspruch nehmen kann. So muss zunächst der Landkreis die Fördersummen „vorschießen“ und diese dann wieder beim Staat als Förderung beantragen. Eine direkte Auszahlung der Beträge an das Kommunalunternehmen ist nicht möglich.

Ein Minus von 513.000 Euro am Stiftungskrankenhaus Nördlingen

Konkret sieht es so aus: In der Gynäkologie/Geburtshilfe an der Donau-Ries-Klinik Donauwörth ist im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 832000 Euro entstanden. Da der Kreis bereits 600.000 Euro als Abschlag überwiesen hatte, verbleibt noch ein Rest von 232.000 Euro zur Auszahlung. Am Stiftungskrankenhaus Nördlingen war im Vorjahr ein Minus von 513.000 Euro aufgelaufen, wofür es bereits eine Abschlagszahlung von 400000 Euro gab. Somit verbleiben noch 113.000 Euro. Ein Drittel der gesamten Verlustsumme trägt die Stadt Nördlingen als zweiter Krankenhausträger.

Voraussetzung für den Erhalt der staatlichen Zuschussmittel sind unter anderem Geburtszahlen in den jeweiligen Häusern, die sich zwischen 300 und 800 pro Jahr bewegen müssen. Nach Angaben von Martin Müller von der Kreiskämmerei gab es im Jahr 2019 in Nördlingen 518 Geburten, in Donauwörth waren es 552.

