Mit Roland Weiß will ein echter "Vereinsmeier" ins Rathaus in Fünfstetten

Plus Roland Weiß hat bereits viele Ämter, unter anderem ist er seit 2014 Gemeinderat. Jetzt will er Bürgermeister in Fünfstetten werden. Er hat ein "oberstes Ziel".

Seit Roland Weiß 16 Jahre alt ist, engagiert er sich für seinen Heimatort Fünfstetten. Als Jugendlicher trat er in die Feuerwehr ein, übernahm den Vorsitz der Katholischen Landjugend und war bald inoffizieller „Jugendbeauftragter“ der Gemeinde. Obwohl er nun „erst“ 34 Jahre alt ist, gehört er seit 18 Jahren dem Vorstand des Burschenvereins Fünfstetten an und engagiert sich seit 2005 für die Kirche – erst als Lektor, dann als Mitglied des Pfarrgemeinderats und seit 2018 als dessen Vorsitzender.

Seit 2012 ist er einer von vier Vorständen der Genossenschaft Naturwärme Fünfstetten-West, an die 70 Häuser angeschlossen sind, und kümmert sich vorwiegend um die Technik: „Wenn jemand anruft und sagt, sein Haus ist kalt, fahre ich los.“ Seit den Landjugendzeiten schlüpft Weiß jedes Jahr in das Gewand des Nikolauses und besucht die Mädchen und Buben im Kindergarten und in der Grundschule.

"Musik ist mein Leben"

Und dann hat der gelernte Industrieelektroniker, der in einer großen Firma in Monheim als Qualitätsprüfer tätig ist, noch seine eigentliche Leidenschaft: „Musik ist mein Leben.“ Der Klarinettist und Saxofonist dirigiert seit 2011 die Musikkapelle Fünfstetten.

Jetzt möchte Roland Weiß zudem in der Kommunalpolitik der Jurakommune Verantwortung übernehmen: Er bewirbt sich für die PWG-Freie Wähler um das Amt des Bürgermeisters. Selbstredend, dass der 34-Jährige auch hier kein Neuling ist. Seit 2014 gehört er dem Gemeinderat an.

Atmosphärische Störungen

Der Kommune gehe es finanziell gut, sagt Weiß – auch wenn das neue Feuerwehrhaus samt Bauhof an den Millionenrücklagen zehre. Weniger gut sei die Atmosphäre in der Gemeinde. Der Kandidat spricht gar von einem „Unfrieden, der im Gemeinderat und im ganzen Dorf da ist“ – und sich über viele Jahre gebildet habe.

Deshalb lautet das oberste Ziel von Weiß: „Ich will alles dafür machen, dass es wieder harmonisch wird.“ Es solle keine Schuldzuweisungen geben: „Wir müssen die Wahl nutzen, um den Punkt zu finden, bei Null wieder anzufangen.“ Das gehe freilich nur in Teamarbeit: „Alle müssen an einem Strang ziehen.“

So ließen sich auch die anstehenden Herausforderungen bewältigen. Zu den wichtigsten gehöre die Sanierung der Mehrzweckhalle. Die sei in die Jahre gekommen. Das Abwassersystem sei eine weitere große Aufgabe. Der Anschluss an das Klärwerk des Zweckverbands Mittlere Wörnitz und der schrittweise Umstieg auf ein Trennsystem stünden an.

Huisheim als Vorbild

Weiß möchte auch ein „einheitliches Ortsbild“ schaffen: „ Huisheim ist da für mich ein gutes Beispiel.“ Überhaupt: Fünfstetten solle eine lebenswerte Gemeinde sein. Bei einer Wahl zum (ehrenamtlichen) Bürgermeister würde er diese Funktion wohl „in Vollzeit“ ausüben.

