Mit den Jägern zum „Grünen Abitur“

Jagdverband Donauwörth bietet wieder halbjährigen Vorbereitungskurs zur Prüfung an

„Basis der Jagd sind das Wissen, das handwerkliche Können und die Passion jeder einzelnen Jägerin und jedes Jägers.“ So lautet das Leitbild des Bayerischen Jagdverbandes. Um diesem Anspruch von Anfang an gerecht zu werden, führt der Jagdverband Donauwörth jedes Jahr einen Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung durch – Zielgruppe sind laut Veranstalter Personen, die eine Herausforderung suchen, die die Natur und die Wildtiere lieben, die sich Naturerlebnisse wünschen und die etwas erleben wollen, was nicht unbedingt alltäglich ist.

Die Jagd als ältestes Handwerk des Menschen unterliege strengen gesetzlichen Regelungen. Die 50000 Jäger in Bayern übernehmen für fast 100 Tierarten die Verantwortung. Als einzige „Naturschützer mit Prüfung“ kommen die Jäger mit der Hege und Pflege dieser Tierarten, aber auch mit der Anlage und Pflege von Biotopen ihrer Verpflichtung nach, die vor allem im Jagdrecht verankert ist. „Das Jagdrecht ist in vielen Belangen wesentlich umfangreicher als das Naturschutzrecht“ so der Vorstand der Donauwörther Kreisgruppe Albert Reiner und Robert Oberfrank. Ebenso orientiere sich das jagdliche Handeln maßgeblich an den Vorgaben der Waidgerechtigkeit und des Tierschutzes.

Zum Erwerb des Jagdscheines, also des Grünen Abiturs, bedarf es einer fundierten und praxisorientierten Vorbereitung. In dem gut halbjährigen Vorbereitungskurs werden gründliche Kenntnisse in den Bereichen Wildtierkunde, Hege, Natur- und Umweltschutz, (Jagd-)Hundewesen, Wildbrethygiene und Wildkrankheiten, Jagdrecht, Waffenkunde, Schießausbildung, Land- und Waldbau, Unfallverhütung sowie insbesondere auch die Jagdpraxis gelehrt. Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer an einem offiziell anerkannten Ausbildungslehrgang teilgenommen hat.

Sieben qualifizierte Ausbilder, unterstützt von diversen Helfern – alle erfahrene Jäger oder ausgewiesene Fachleute – vermitteln ein umfassendes theoretisches und praktisches Wissensspektrum. „Ziel ist es, eine individuelle und zielgerichtete Ausbildung zu gewährleisten, die mit einer hohen Erfolgsquote abschließt“, so Doris Guggenberger, die die Fächer Wildtierkunde und Hege unterrichtet.

„Gleichzeitig liegt uns und unseren Ausbildern sehr viel daran, nicht nur Jagdscheininhaber auszubilden, sondern die verschiedenen Facetten von Flora und Fauna zu vermitteln oder sogar erleben zu lassen. Nur so können sich die Absolventen später aktiv und verantwortungsvoll für die Belange unserer Natur- und Wildlandschaft aber auch für unser praktisches Waidwerk umsichtig und kompetent einsetzen“ so Jägervorsitzender Oberfrank.

„In der Ausbildungszeit haben wir als Jagdschüler den jagdlichen Jahresablauf praxisnah erlebt und bekommen ihn nicht nur theoretisch präsentiert“, äußert sich Victoria Sautter, die letztes Jahr den Jägerkurs erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Erfolge der Vergangenheit zeigen, dass die angewandten Lernmethoden beim Jagdverband Donauwörth gut angenommen wurden. Neu ist die Ausbildungszeit von November bis Februar. (pm)

Interessierte sind zum Informationsabend am Mittwoch, 23. Oktober, in den neuen Schulungsräumen im Dorfmuseum Mertingen (Alte Schule, hinter dem Rathaus) eingeladen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.jagdverband-donauwoerth.de erhältlich.

