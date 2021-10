Monheim

19:44 Uhr

Naturschützer vermissen eine Art auf der Monheimer Alb

Plus Bei einem Naturschutzprojekt in der Monheimer Alb werden 21 Gewässer-Standorte untersucht. Es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Eine Zwischenbilanz.

Von Wolfgang Widemann

Amphibien leben die meiste Zeit des Jahres verborgen in der Natur. Sie verstecken sich, sitzen reglos da und sind gut getarnt. Nur im Frühjahr, vornehmlich in feuchtwarmen Nächten, sind manche von ihnen weithin zu hören. Dann stimmen Frösche ein ausdauerndes Quakkonzert an. Eine akustische Kostprobe davon gewährte Carolin Stoll ausgewählten Fachleuten und Kommunalpolitikern bei einem Termin in Monheim. Die Aufnahmen stammen aus der Monheimer Alb. Die Diplom-Biologin ist seit dem Frühjahr in fünf Kommunen der Region auf der Suche nach Amphibien. Die werden in und an 21 Gewässern bestimmt, gezählt und kartiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen