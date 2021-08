Rehau: Neuer Zeitplan für die Sanierung der „Alten Schule“

Plus Die „Alte Schule“ im Monheimer Ortsteil Rehau soll schon lange zum Haus der Vereine werden. Wie es mit dem Projekt weitergeht, das legte der Stadtrat nun fest.

Bereits seit Jahren soll die „Alte Schule“ im Monheimer Ortsteil Rehau saniert werden, um sie für die örtlichen Vereine nutzbar zu machen. Der Beginn der Maßnahme hat sich aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert – zuletzt hofften die Kommunalpolitiker sowie die Verwaltung auf neue Fördergelder für das Projekt. In der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause wurden nun Weichen gestellt.