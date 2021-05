Verletzter Autofahrer verursacht fast mehrere schwere Unfälle

Der Fahrer sitzt trotz doppelten Kniebruchs am Steuer. Er verursacht beinahe einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto, später fährt er auf dem Gehweg.

Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Ein 37-jähriger Autofahrer ist nach Auskunft der Polizei am Samstag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Gundelsheim nach Rehau unterwegs gewesen. Seine 36-jährige Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz und das acht Monate junge Kind auf der Rücksitzbank, als auf der halber Strecke ein 63-Jähriger mit seinem Wagen auf der Fahrspur der Familie entgegenkam. Der Familienvater musste in den Graben neben der Straße ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er wendete den Beamten zufolge unverzüglich und folgte dem auffällig fahrenden 63-Jährigen. Dieser benötigte die komplette Fahrbahn.

In Rehau fuhr der Mann schließlich teilweise auf dem Gehweg. Offenbar wurden dabei auch Fußgänger gefährdet, heißt es von den Gesetzeshütern. Der ältere Mann, der aus dem Bereich Treuchtlingen stammt, fuhr weiter bis nach Rothenberg und wendete dort. Dabei stieß er fast gegen einen unbekannten weißen Pkw. Bei der Verkehrskontrolle durch eine Polizeistreife machte der Fahrer einen teils klaren, dann wieder verwirrten Eindruck. Zudem konnte der Mann aufgrund eines doppelten Kniebruchs sein linkes Bein nur sehr eingeschränkt bewegen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese eine Blutentnahme wegen eines eventuellen Medikamenteneinflusses beim Beschuldigten an. Ein Schaden an den Fahrzeugen entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die eventuell gefährdeten Fußgänger werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 760 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.