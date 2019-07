vor 33 Min.

Monheim feiert 2023 wieder groß

Stadtrat beschließt nächsten Termin für das historische Stadtfest. Im Vorjahr kamen an die 15000 Besucher. Das Volksfest soll bereits 2020 wieder stattfinden.

Von Thomas Unflath

In der Jurastadt Monheim wird bekanntlich gerne gefeiert – so etwa beim überregional bekannten historischen Stadtfest oder auch beim in diesem Jahr neu belebten Volksfest. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es nun darum, wie es mit diesen Veranstaltungen weitergehen soll. Während beim Stadtfest eine längere Pause ansteht, soll das Volksfest wieder dauerhaft eingeführt werden.

Bürgermeister Günther Pfefferer erinnerte an die vergangenen beiden historischen Stadtfeste 2018 und 2015. Dafür habe man viel Lob erhalten und auch die Gästezahlen seien positiv gewesen. Im vergangenen Jahr kamen trotz des nicht optimalen Wetters „an die 15 000 Besucher“.

Viel Arbeit

Allerdings, so betonte der Rathauschef, macht das Stadtfest bei jeder Auflage auch eine Menge Arbeit. Da es bei dieser Veranstaltung keinen festen Turnus gebe, müsste der nächste Termin nun wieder vom Stadtrat beschlossen werde.

Anders sei die Lage beim Volksfest, so Pfefferer. Dies fand im Mai nach elf Jahren Pause auf Initiative des Pleinfelder Festwirts Christian Egerer erstmals wieder statt. Der Bürgermeister sprach von einer „gelungenen Neuauflage“. In diesem Fall habe die Kommune aber organisatorisch nichts mit dem Fest zu tun gehabt. Wie Pfefferer erläuterte, haben sich inzwischen die Betreiber des örtlichen Hotel Krone darum beworben, im nächsten Jahr das Volksfest auszurichten – verbunden mit einem Fischerstechen als Rahmenprogramm. Wie Stadtaktivmanager Peter Ferber informierte, hat sich auch Festwirt Egerer für 2020 wieder bei der Stadt beworben.

„Aushängeschild“ für Monheim

Anita Ferber (PWG) nannte das historische Fest ein „Aushängeschild“ für Monheim. Positiv überrascht habe sie die gute Resonanz beim Volksfest, was ihrer Meinung nach auch an der gleichzeitig stattfindenden Gewerbeschau der Gewerbegemeinschaft ProGeMo gelegen habe. Sie plädierte dafür, das Volksfest fortzusetzen, aber nicht beide Veranstaltungen im gleichen Jahr stattfinden zu lassen.

Für Norbert Meyer (SPD) war wichtig, dass die Stadt in Sachen Volksfest als Veranstalter weiter außen vor bleibt und nur die Fläche vor der Stadthalle vergibt. Dr. Uwe Kaspar (CSU) nannte das Jahr 2023 aufgrund vorheriger Vereinsjubiläen als realistisches Ziel für das nächste historische Stadtfest. Die Rückkehr des Volksfestes nannte er „erfreulich“, ebenso, dass sich ein Monheimer Betrieb um die Durchführung bewirbt.

Frage nach dem Zeitpunkt

Im Lauf der Stellungnahmen kristallisierte sich zwar eine insgesamt positive Meinung zum Volksfest heraus. Knackpunkt war jedoch die Frage, ob eine Neuauflage bereits im nächsten Jahr gewünscht ist oder man eher 2021 anpeilt. Lothar Roßkopf (PWG) hatte im Mai die Beobachtung gemacht, dass ein Volksfest inzwischen für viele Jugendliche etwas Neues und Interessantes sei. Deswegen solle man nicht zwei oder drei Jahre mit einer Neuauflage warten.

Peter Bullinger (CSU) schloss sich an: „Wenn es vom Zeitgeist gerade passt, können wir es gerne jährlich veranstalten.“ Seine Fraktionskollegin Claudia Gerstner plädierte dafür, nach dem Erfolg in diesem Jahr das nächste Volksfest wieder mit der Gewerbeschau der ProGeMo durchzuführen und deswegen zunächst eine Pause einzulegen.

Keine großen Diskussionen gab es darum, das nächste historische Stadtfest für den Sommer 2023 zu terminieren (bei zwei Gegenstimmen). Angedacht ist laut Bürgermeister Pfefferer wieder ein auf vier Tage verlängertes Wochenende im Juli, einen exakten Terminvorschlag wird Stadtaktivmanager Peter Ferber vorlegen.

Unter anderem soll eine Kollision mit dem Donauwörther Reichsstraßenfest vermieden werden. Knapper zu ging es bei der Frage, ob das nächste Volksfest 2020 oder 2021 stattfinden soll. Eine Mehrheit von 10:5 entschied sich für das kommende Jahr. „Welchen der beiden Bewerber wir auswählen und welches Datum festgelegt wird, sollte zeitnah entschieden werden“, betonte Bürgermeister Pfefferer abschließend.

