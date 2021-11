Auto rauscht bei Münster in ein Spargelfeld und überschlägt sich

Ein 31-Jähriger setzt bei Münster zum Überholen an, doch dabei kommt sein Auto ins Schleudern. Es folgt ein spektakulärer Unfall.

Beim Überholen ist bei Münster am Donnerstag um 14.40 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gefahren. Der Autofahrer war auf der Staatsstraße unterwegs und wollte in einer leichten Rechtskurve den Wagen vor ihm überholen. Laut Polizei kam sein Fahrzeug dabei ins Schleudern, fuhr links in ein Spargelfeld und überschlug sich dort mehrmals. Der Fahrer blieb allerdings unverletzt.

Ein Verkehrsschild hat er jedoch umgefahren, das Feld ist ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro, so die Beamten. Eine Bußgeldstrafe wegen nicht angepasster Geschwindigkeit wartet auf den 31-jährigen Unfallfahrer.