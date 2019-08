vor 10 Min.

Museum lädt zu Veranstaltungen

Buntes, geselliges Programm

Die Museumsfreunde Mertingen laden zu mehreren Veranstaltungen ein:

Am Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt) findet ab 14.30 Uhr wieder das beliebte „Singen und Tanzen beim Wirt“ im Brauereistadel (Alte Brauerei) statt. Für das gesellige Nachmittagstreffen gibt es inzwischen eine kleine Tradition. Es erklingen traditionelle Melodien, die auch zum Mitsingen einladen. Wer mag, kann ein Tänzchen wagen. Und dazu gibt es selbst gebackene Kuchen und Getränke.

Am Sonntag, 1. September, sind von 14 bis 17 Uhr wieder alle Museumsanlagen mit einem vielfältigen Programm geöffnet: In der Sölde zeigt die Webgruppe „KetteSchuss“, wie am Handwebrahmen aus edlen Materialien farbenprächtige Schals und Taschen entstehen. Beim Stadel brutzeln die „Reiberdatschi“ in der Pfanne und warten auf das Apfelmus und fröhliche Esser. Wer es nicht süß mag, greift zur „Kartoffel im Hemd“, zur Pellkartoffel, traditionell mit frischer Butter aus dem Fass. Im Angebot wird voraussichtlich auch wieder das hoch geschätzte Museumsbrot sein.

In der Alten Schule ist zum letzten Mal die Ausstellung „Vom Kinderkriegen in früherer Zeit“ zu sehen. Aus den Reaktionen zahlreicher Besucher sprach die Erleichterung, ihre Kinder nicht unter den Bedingungen der Zeit bis 1900 zur Welt gebracht zu haben. Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterschieden sich die Verhältnisse noch deutlich von den heutigen. Objekte von der Taufspritze, über die Geburtszangen bis zu Prozessakten einer unfähigen Hebamme, von Gebärstuhl, Hebammenkoffer und Taufausstattung bis zum Hebammenfahrrad geben zu den Informationstafeln einen Eindruck von der gar nicht so guten „alten Zeit“. (he)

Neu gestaltet wird im September die Ausstellung „1050 Jahre Mertingen, ein Streifzug durch die Jahrhunderte.“

