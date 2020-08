00:32 Uhr

Musical und Alte Musik

Zwei Konzerte in Mertingen

Die Konzertreihe des Kulturkreises Mertingen geht weiter. Erneut ist es den Veranstaltern gelungen, namhafte Interpreten für zwei Veranstaltungen zu verpflichten.

Am Freitag, 21. August, gastieren um 20 Uhr die (Wahl-)Berliner Marie Giroux (Mezzosopran), Josef Schnurr (Tenor) und Jenny Schäuffelen (Klavier) mit ihrem Musical-Programm „It’s Showtime“ mit einem Open-Air-Konzert in der Antonius-von-Steichele-Schule in Mertingen. Mit Hits aus „Cats“, „Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Les Misérables“ und vielen anderen mehr – serviert mit einer Prise Humor, hintergründigen Anmerkungen und Anekdoten. Ein Programm, wunderbar geeignet für einen lauen Sommerabend – trotz coronabedingter Sicherheitsmaßnahmen.

Besucher werden gebeten, sich entsprechend der Witterungsbedingungen anzuziehen und auszustatten. Das Konzert soll möglichst im Freien stattfinden, da als Ausweichmöglichkeit (nur bei starkem Regen, oder heftigem Gewitter) nur die Aula für wenige Besucher zur Verfügung steht. Die Wettervorhersage verspricht nach jetziger Kenntnis einen lauen Abend.

Am Sonntag, 23. August, um 16 Uhr kommt das junge „Trio Infiammabile“ aus Salzburg nach Druisheim in die St.-Vitus-Kirche. Mit dabei ist die Mezzosopranistin Magdalena Frauscher. Die Interpreten werden mit einem zauberhaften Barockmusikprogramm „Von irdischer und himmlischer Liebe“ beglücken. Im Repertoire sind italienische und spanische Werke aus dem Frühbarock (unter anderem von Claudio Monteverdi, Giovanni Stefani, Biagio Marini und Jose Marin). Die Musiker haben durch ihren überzeugenden Auftritt im vergangenen Jahr in Neuburg den zweiten Preis beim Biagio-Marini-Wettbewerb, und den Publikumspreis gewonnen. Der Eintritt in dieses Konzert ist frei, das Publikum wird herzlich um Spenden gebeten. (dz)

Coronabedingt können beide Konzerte nur mit vorheriger Anmeldung besucht werden. Interessenten melden sich bei der Gemeinde Mertingen unter Telefon 09078/960018.

