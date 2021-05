Wohnzimmer-Konzert

Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um endlich wieder „miteinander“ zu konzertieren

Wo die Corona-Pandemie unseren Alltag mit Einschränkungen knebelt, ist Kreativität gefragt. Das gilt auch für die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim. In deren Musikheim durften seit über einem Jahr keine gemeinsamen Töne mehr erklingen. Und das Jahreshighlight der Kapelle, das traditionelle Frühjahrskonzert, wurde bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Doch die Musikanten haben sich etwas einfallen lassen, um die Instrumente mal wieder in die Hand zu nehmen und gemeinsam zu musizieren: Jeder von ihnen hat – ganz coronakonform – zu Hause im eigenen Wohnzimmer seine Instrumentalstimme eingeübt sowie Bild und Ton aufgenommen. Diese Aufnahmen wurden anschließend zu einem gemeinsamen Video zusammengesetzt.

Vereinsvorstand Stefan Keller ist stolz auf seine Musikanten: „Mich freut es riesig, dass auch nach dieser langen Zwangspause so viele Musikanten am Ball geblieben sind und beim Musikvideo mitgemacht haben. Nach einer so langen Zeit auf Entzug ist es einfach mal wieder schön, selbst gemachte Blasmusik zu hören.“ Das Ergebnis ist auf der Facebook- und YouTube-Seite der Vereinigten Musikkapelle zu finden. Hier der Link: https://www.facebook.com/VereinigteMusikkapelleTapfheim (dz)