Musikmäuschen tanzen und musizieren für Burkina Faso

500 Euro kamen an Spenden zusammen, als viele Mitwirkende jetzt gemeinsam „in Afrika“ unterwegs waren

Die Genderkinger Musikmäuschen hatten unter Leitung von Margit Keller und Manuela Teschauer zu einem musikalischen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen eingeladen. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und wurden mitgenommen auf eine Reise nach Tamburena, dem Trommelland, das die kleinen Musikmäuschen rhythmisch auf ihren selbst gebastelten Trommeln begleiteten. Mit „Si mama kaa“, einem afrikanischen Lied, wurden alle dort freudig empfangen.

Mit von der Partie war auch der Flötenzirkus unter Leitung von Theresa Wagner, welcher neben mehreren Musikbeiträgen auch die musikalische Begleitung des Märchens von den Bremer Stadtmusikanten übernahm. Diese 200 Jahre alte Geschichte der Gebrüder Grimm ist, wenn man den Sinn erkennt, heute aktueller denn je, denn es ist ein Märchen der Solidarität. Vier Tiere in Not mahnen uns zur Menschlichkeit und zeigen aus ihrer Perspektive, was wirklich menschlich ist, so zitierte Margit Keller aus einem Artikel der AZ vom 4. Juli 2019.

Bevor die Minis des GFF nochmals ihren Showtanz aus der vergangenen Saison zeigten, sangen und tanzten die Musikmäuschen, begleitet mit Orff-Instrumenten, „Mani wastete yokula“, was soviel heißt wie „Geh deinen Weg, mein Freund“.

Afrika, der unbekannte Kontinent, hat schon immer die Menschen fasziniert und die Marsch Mellows, trainiert von Karin Rein, zeigten toll kostümiert ein Medley aus afrikanischen Rhythmen. „O Masala“, ein Lied über unsere wunderbare Erde, sangen Margit Keller und Manuela Teschauer im Duett zusammen mit den Musikmäuschen. Kleine und große Scheine und Münzen – alles zusammen hilft den Kindern in Afrika. Wenn es auch kleine Schritte sind – sie verändern vieles.

Josef Keller, der sich immer wieder für das „Hotel Maternel“, einem Waisenhaus in Quagadougou/Burkina Faso, einsetzt, erzählte den Gästen von den vielfältigen Aktionen und wofür das bisher gespendete Geld verwendet wurde. Dabei bedankte er sich auch bei Pfarrer Großmann, Bürgermeister Dietz und den vielen Genderkingern, die mit dazu beigetragen haben, dass es den Kindern dort besser geht, dass sie neben Ernährung und Kleidung auch Bildung erfahren, und so ihr Leben dann später selbstständig gestalten können.

Afrika ist fern und doch so nah, ob im Süden oder Norden, Osten oder Westen – Musik und Tanz verbindet über Grenzen. Und so endete der Nachmittag im Trommelrhythmus. Bei dem Lied „Bom, Bom, Bom“ durften alle mittanzen und mitklatschen.

Ein großer Applaus belohnte die kleinen Künstler und 500 Euro Spenden gehen an die Kinder im „Hotel Maternel“ in Burkina Faso. Spontan sprach Bürgermeister Dietz die Schlussworte für den gelungenen Nachmittag und freute sich mit den Initiatorinnen und Herrn Keller über das stolze Spendenergebnis. Ein besonderes Dankeschön sei hier auch allen Kuchenbäckerinnen und Helferinnen und Helfern im Hintergrund gesagt, denn auch sie trugen zum Gelingen des Benefiznachmittages mit bei. (dz)