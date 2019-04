vor 23 Min.

Neue Führungsmannschaft und neues Ehrenmitglied

Der BC Huisheim arbeitet bei seiner Versammlung viele Punkte ab. Heuer wird 70-jähriges Bestehen gefeiert

Bei der Generalversammlung des BC Huisheim ist das wichtigste Thema neben den Ehrungen die Neuwahl des Vorstandes sowie der Kassenprüfer und des Ehrenausschusses gewesen. Der Vorsitzende Klaus Färber blickte in seinem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Dazu gehörten unter anderem die DKMS-Typisierungsaktion, der Maibaum, der Neulingslehrgang der Fußballschiedsrichter, das Sportwochenende und das Ferienprogramm. Die Mitgliederstatistik bleibt mit 761 Mitgliedern weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Kassier Volker Soiderer berichtete von einem positiven Vereinsergebnis. Der Kassenprüfer Thomas Keßler attestierte dem Kassier eine sehr gute Kassenführung und gab ihm die Entlastung. Im weiteren Verlauf folgten die Berichte der Abteilungsleiter: Engelbert Fackler (über Bandenwerbung und Sponsoring), Robert Gentner (Aktivitäten Abteilung Tischtennis), Klaus Färber (Aktivitäten Abteilung Turnen und Jugendfußball), Andreas Gail (Aktivitäten Abteilung Fußball) und Harald Schülein (Aktivitäten Abteilung Volleyball und Spielgemeinschaft SF Gosheim).

Die Entlastung des Vorstandes wurde durch Bürgermeister Harald Müller vorgeschlagen, dem die Versammlung einstimmig zustimmte. Dieser lobte besonders die exzellente Arbeit des Vorsitzenden aber auch andere Aktivitäten wie das Ferienprogramm und die Mitorganisation der DKMS-Typisierung.

Bei den Neuwahlen wurden Klaus Färber (Vorsitzender) und Harald Schülein (Schriftführer) wiedergewählt. Neu gewählt wurden Christian Kannler (Zweiter Vorsitzender) und Simon Rupprecht (Kassier). Daneben wurden noch zwölf Beisitzer, zwei Kassenprüfer und die drei Mitglieder des Ehrenausschusses gewählt.

In diesem Zusammenhang schieden fünf Vorstandschaftsmitglieder aus. Dabei handelt es sich um Corina Laminit, Daniel Katzenberger, Thomas Gail, Michael Hirschbeck und Volker Soiderer. Während alle ausscheidenden Mitglieder kleine Abschiedsgeschenke erhielten, wurden drei Personen noch mit einer BLSV-Ehrung überrascht.

So erhielt Volker Soiderer die Verdienstnadel in Bronze für zehnjährige Vorstandstätigkeit, während Michael Hirschbeck und Thomas Gail jeweils die Verdienstnadel in Silber für ihre 18-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft erhielten. Darüber hinaus wurden Rosi Wittmann zum Ehrenmitglied sowie Anton Keßler und Johann Vetter jeweils zum Ehrenmitglied des Vorstandes ernannt.

Abschließend erfuhren die Anwesenden noch Informationen über die Kooperationsgespräche im Fußballseniorenbereich mit SV Mündling und die geplanten Aktionen für das 70-jährige Bestehen des Vereins im Jahr 2019. (dz)

Themen Folgen