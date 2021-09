Motorradfahrer prallt bei Niederschönenfeld gegen Auto

Bei einem Unfall nahe Niederschönenfeld hat sich ein Motorradfahrer Verletzungen zugezogen. Er unterlag einem folgenschweren Irrtum.

Auf der Staatsstraße bei Niederschönenfeld ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei war der 77-Jährige, der aus Gersthofen stammt, auf der Staatsstraße zwischen Rain und Marxheim hinter einer Fahrzeugkolonne unterwegs. Kurz vor Niederschönenfeld wollte eine vor ihm befindliche 32-Jährige mit ihrem Auto nach links in den Weiherweg in Richtung Feldheim abbiegen. Der Motorradfahrer nahm irrtümlich an, dass die Frau überholen wollte – und zog ebenfalls nach links, um an den anderen Fahrzeugen vorbeizuziehen.

Der Motorradfahrer landet nach dem Zusammenstoß im Graben

Die Folge: Der Senior prallte gegen in die linke Seite des abbiegenden Pkw. Der 77-Jährige schleuderte mit seiner Maschine nach links in den Graben. Der Mann hatte Glück im Unglück: Er verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nur leicht. Die Pkw-Fahrerin blieb unversehrt.

Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. (dz)