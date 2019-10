Noch ein Kandidat für das Rathaus

Plus In der Stadt Harburg möchte Christoph Schmidt als unabhängiger Bewerber antreten. Wie er dazu kommt und welche Schritte noch nötig sind.

Die Überraschung ist perfekt: Bei der Wahl zum Bürgermeister in der Stadt Harburg will im März 2020 ein vierter Kandidat antreten. Es ist Christoph Schmidt.

Der möchte als völlig unabhängiger Bewerber den Chefposten im Rathaus übernehmen. Um überhaupt kandidieren zu können, müssen noch einige Formalitäten erledigt werden.

Politisch ist der Harburger bislang nicht in Erscheinung getreten. Eigentlich sei es sein Ziel gewesen, im kommenden Jahr in den Stadtrat einzuziehen, erklärt der 34-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Sommer seien verschiedene Leute auf ihn zugekommen und hätten ihn animiert, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. „Ich wäre selber gar nicht auf diesen Gedanken gekommen“, sagt Schmidt.

Entscheidung im August

Doch er habe daran Gefallen gefunden und sich im August entschieden, seinen Hut in den Ring zu werfen – und zwar als überparteilicher Kandidat. Auf das Wort „unabhängig“ legt Christoph Schmidt dabei großen Wert: „Ich will mit allen zusammenarbeiten und die besten Ideen umsetzen.“ Er könne völlig unbelastet an das Amt herangehen.

Eine Liste mit Stadtratsbewerbern, die ihn unterstützt, möchte er nicht: Erstens wäre er dann nicht mehr unabhängig, zweitens habe er den Parteien und Gruppierungen, die bereits im Stadtrat vertreten sind, nicht Kandidaten „wegnehmen“ wollen. Es sei ohnehin schwierig, genügend Bewerber zu finden.

Gründung einer Wählergruppe

Erster Schritt für die Kandidatur von Schmidt ist die Gründung einer Wählergruppe. Dies soll am Mittwoch, 30. Oktober, um 20 Uhr im Gastraum des „Harburgrings“ im Ebermergener Gewerbegebiet passieren. Der Name der Gruppierung soll „Unabhängig für Harburg“ lauten. Wobei Schmidt betont, sowohl die Kernstadt Harburg als auch die Stadtteile im Blick zu haben. Mit das wichtigste Ziel sei, diese zusammenzubringen.

Zweiter Schritt ist eine Aufstellungsversammlung. Bei dieser kann jeder Bürger, der noch nicht für einen anderen Bürgermeisterkandidaten unterschrieben hat, für Schmidt stimmen. Der benötigt dann zehn Unterstützer-Unterschriften, damit der Wahlvorschlag bei der Stadt eingereicht werden kann. Anschließend werden Unterschriftenlisten ausgelegt. Tragen sich in diese mindestens 120 Wahlberechtigte ein, hat Schmidt alle formalen Voraussetzungen erfüllt.

Amtsinhaber tritt nicht mehr

Was dem verheirateten Vater dreier Kinder in den vergangenen Wochen aufgefallen ist: „Es wurde bei uns noch nie so viel über die Bürgermeisterwahl geredet.“ Bekanntlich tritt Wolfgang Kilian ( CSU) nicht mehr an. Drei Bewerber sind bereits im Spiel: Bernd Spielberger ( CSU), Claudia Müller (SPD) und Axel Wiedenmann (PWG-FW).

Christoph Schmidt ist gelernter Flugzeugbaumeister und aktuell als technischer Redakteur tätig. Seit acht Jahren führt er als Kommandant die Freiwillige Feuerwehr Harburg. Während dieser Zeit sei es gelungen, das Klima unter den Feuerwehren im Stadtgebiet wesentlich zu verbessern und diese zu einer Gemeinschaft zu verbinden. Seit zehn Jahren ist Schmidt auch noch als Rettungssanitäter aktiv.

Einige Ziele für seine Arbeit hat der 34-Jährige bereits formuliert. Er möchte beispielsweise die zentrale Lage der Stadt im Landkreis Donau-Ries mehr nutzen, das touristische Potenzial besser ausschöpfen, den Ausbau und die Sanierung der Straßen vorantreiben, durch Nachverdichtung Wohnbaumöglichkeiten für junge Familien schaffen und den Friedhof in Harburg, der aktuell in keinem guten Zustand sei, modernisieren und sanieren.