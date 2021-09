Projekt bei Oberndorf: Wasserbüffel sollen den Frauenschuh retten

Plus Bei einem neuen Beweidungsprojekt werden besondere Rinder eingesetzt, im Auwald bei Oberndorf zum Erhalt der Orchideenart beizutragen. Wie das funktioniert.

Den Laien überrascht es sicherlich: Sechs Wasserbüffel, bis zu 700 Kilogramm schwer, sollen das Überleben der letzten Reservate des Frauenschuhs sichern. Die Idee wurde zufällig auf dem Oberndorfer Sportplatz vom früheren Gebietsbetreuer des Vereins „Lebensraum Lechtal“ und Landrat Stefan Rößle geboren.