Unglück in Oberndorf: Sechsjähriger stirbt nach Unfall

Ein Sechsjähriger ist am Mittwoch in Oberndorf von einem Auto erfasst worden. Am frühen Morgen ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein tragisches Unglück ist am Mittwoch in Oberndorf geschehen: Ein sechsjähriger Bub ist beim Radfahren von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind starb am frühen Morgen in der Uni-Klinik in Augsburg.

Der Junge war gegen Mittag im Gewerbering in Oberndorf mit seinem Rad unterwegs, sein Vater folgte ihm. Der Bub fuhr dann über einen Trampelpfad, der von Hecken eingefasst ist, auf die Dorfstraße. Dort aber kam gerade zu diesem Zeitpunkt das Auto eines 33-Jährigen. Der Fahrer sah den Buben zu spät und erfasste ihn. Das Kind wurde schwer verletzt und blieb am Boden liegen. Mit dem Hubschrauber wurde es in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen. Dort aber konnten die Ärzte den Buben nicht retten. Er starb am Donnerstagmorgen an seinen Verletzungen.

Bub stirbt nach Unfall in Oberndorf: Eltern werden von Kriseninterventionsteam betreut

Die FFW Oberndorf, ein Rettungswagen und eine Notärztin waren vor Ort gewesen. Für die Betreuung der Eltern und des Autofahrers wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Laut Polizei Rain wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war für etwa vier Stunden nicht befahrbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolgte durch die örtliche Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (dz)