Online für den Garten shoppen

Plus Das Unternehmen Raumschmiede aus Genderkingen betreibt drei Online-Shops für Möbel und Gartenbedarf. Das Geschäft boomt mehr denn je in Zeiten von Corona.

Das Unternehmen Raumschmiede in Genderkingen ist einer der Profiteure der Corona-Krise. Während Kurzarbeit und fehlende Aufträge die Stimmungslage der Wirtschaft dominieren, läuft es bei dem Betreiber von drei Online-Shops richtig gut. Zu Raumschmiede gehören die Internetshops „Garten-und-Freizeit.de“ samt Lagerverkauf in Genderkingen, „Betten.de“ und „Piolo.de“, ein Online-Shop für Möbel.

Der Versandhandel boomt

In Zeiten, in denen sich das Leben vor allem zu Hause abspielt und die Deutschen es sich dort besonders schön machen wollen, liegt ein Versandhändler im Netz für Produkte für den Garten und Wohnen mit seinem Angebot genau richtig.

„Speziell für Gartenmöbel, aber auch für die Einrichtungsbranche im Allgemeinen, also alles, was mit Haus, Wohnung und Garten zu tun hat, erwarten wir sowohl online als auch stationär ein hervorragendes Handelsjahr“, beurteilt Jürgen Schuster, Geschäftsführer von Raumschmiede, die aktuelle Situation. „Wie in der Krise 2008/2009 beobachten wir auch in diesem Jahr wieder einen Cocooning-Effekt, der aktuell allerdings noch viel intensiver ausgeprägt ist als beim letzten Mal.“ Cocooning ist der englische Begriff dafür, dass sich der Mensch in seinen Privatbereich zurückzieht.

Und so erlebt die Raumschmiede mit ihren Online-Shops Garten-und-Freizeit.de und Betten.de sowie mit Piolo.de seit dem Beginn der Corona-Regelungen in Deutschland „eine der erfolgreichsten Phasen ihrer Unternehmensgeschichte“. So zumindest bezeichnet es Marcus Holland, Sprecher des Unternehmens.

Die Corona-Zwangspause begünstigt den Online-Handel

Alle drei Online-Shops würden sehr stark vom aktuellen Einkaufsverhalten der Bürger profitieren. Durch die aktuell andauernden Einschränkungen beim Einkaufen im Geschäft und während der Zwangspause erledigten viele ihre Einkäufe online.

Der Garten-Shop konnte nach eigenen Angaben des Unternehmens seinen Umsatz in den ohnehin verkaufsstarken Monaten April und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln. Das Geschäft mit Matratzen und hochwertigen Bettgestellen habe seine Verkaufszahlen im hohen zweistelligen Bereich gesteigert und der neueste Einrichtungs-Online-Shop „Piolo.de“ habe seine diesjährigen Umsätze gegenüber demselben Zeitraum 2019 vervierfacht.

Begehrt sind Pools und Planschbecken

Großer Verkaufsschlager waren vor allem Gartenpools und Planschbecken. „Hier sind die Lagerbestände, noch bevor der Sommer richtig begonnen hat, praktisch ausverkauft“, sagt Holland. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage könne es in den kommenden Wochen bei besonders beliebten Produkten immer wieder zu Engpässen der Warenverfügbarkeit kommen.

Aufgrund der äußerst positiven Geschäftsentwicklung habe die Raumschmiede kurzfristig Personal aufgestockt und sei auch weiterhin auf der Suche nach Mitarbeitern. 2019 lag der Bruttoumsatz des Unternehmens laut Pressemitteilung bei über 60 Millionen Euro, die Anzahl der einzelnen Kundenbestellungen übertraf 150000. Im Vergleich zu 2018 stiegen beide Werte im zweistelligen Prozentbereich. Der geschäftliche Erfolg von Raumschmiede sei laut Analyse des Unternehmens das Ergebnis der Fokussierung auf spezifische Warengruppen in separaten Onlineshops sowie eine konsequente, individuell zugeschnittene Kundenbetreuung und die Konzentration auf den Internethandel. Das Gesamtportfolio der Raumschmiede-Shops umfasst zurzeit über 30000 verschiedene Produkte.

Beim Unternehmen mit Hauptsitz in Genderkingen sind insgesamt 225 Mitarbeiter beschäftigt, 125 im Donau-Ries-Kreis, 50 am Standort Heubach sowie 50 am Standort der polnischen Tochterfirma HSF E-Commerce in Posen. Derzeit absolvieren 20 Lehrlinge und drei Studierende ihre Ausbildung bei der Raumschmiede.

